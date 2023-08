“Todos contribuimos para lograr tres victorias contra tres grandes equipos”, dijo la estrella del seleccionado dominicano

República Dominicana logró tres victorias impresionantes frente a Filipinas, Italia y Angola para quedar líder del Grupo A en la Copa Mundial FIBA 2023. En el centro de todo lo ocurrido se encuentra Karl-Anthony Towns, el único jugador NBA del conjunto y una de las principales estrellas mundiales del baloncesto en la actualidad.



Sin embargo, para Towns, más que su presencia en cancha, la clave para que el conjunto dominicano haya alcanzado la segunda ronda de manera invicta, se debe a la comunicación que ha existido desde el comienzo con el entrenador Néstor “Che” García, a quien situó como uno de los mejores coaches del mundo.



“Un gran coach es alguien que saca lo mejor de sus jugadores y hace que cada uno quiera ir a trabajar, ir a practicar y salir a jugar con una sonrisa en su rostro y él (Néstor García) siempre encuentra una forma de hacer eso. Es uno de los mejores coaches del mundo, no solo por lo que sabe del juego y por cómo nos prepara, sino por el hecho de que todos los jugadores quieren gravitar alrededor suyo”, afirmó el estelar de Minnesota Timberwolves.



Towns continuó dándole crédito a García por su personalidad, dijo que se ha convertido en un amigo para cada uno de los jugadores con el que no solo comparten el juego que les une, sino que también tienen una relación de vida fuera de las canchas. Adicionalmente, el jugador del combinado dominicano apuntó a que el hecho de que los doce jugadores de la selección están jugando para llevar orgullo a su país y no por números o premios personales, es uno de los elementos más importantes del equipo.



“No llegamos aquí como un equipo que fuese visto como que pudiese hacer daño o ganar muchos partidos, por lo que es un sentimiento muy especial (haberse clasificado a la segunda ronda). Quiero que nuestro país, que nuestros fans, todo los que nos apoyan, sepan que no solamente hacemos esto por nosotros o por nuestras familias, lo hacemos por ellos, por nuestro país, por nuestras madres que nos dieron una oportunidad de vivir nuestro sueño”, sentenció el jugador.



“No creo que yo haya sido la pieza vital para ganar ninguno de estos partidos. Creo que todos (los jugadores) somos parte del rompecabezas para encontrar formas de ganar. Todos hemos hecho un gran trabajo como familia, como equipo para ganar. No creo que yo haya sido una razón vital, no lo creo. No hay una sola persona que gane un partido. Se necesita un equipo, un país entero para ganar en la Copa Mundial”, concluyó “KAT”.



La República Dominicana venció a Angola 75-67 para conseguir su avance a la segunda ronda en su participación en el Campeonato Mundial de Baloncesto FIBA 2023, en el Araneta Coliseum, de la ciudad de Manila. Es la primera ocasión en la historia de participación en torneos mundiales que la escuadra Quisqueya cruza invicta la primera fase, y Filipinas forma parte de su historia. El armador Andrés Feliz volvió a trazar las pautas de la ofensiva dominicana por segundo choque consecutivo al encestar 17 puntos, atrapó seis rebotes y dio dos asistencias, para dar la cara ante las limitaciones por faltas personales de Towns.