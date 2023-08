Andrés, junto a Karl Towns, comandó la segunda victoria en fila del equipo dominicano sobre Italia en el Mundial de Baloncesto FIBA 2023

Con siete aciertos desde la línea de tres puntos, la mayor cantidad en la historia para un jugador dominicano en los Mundiales FIBA, Andrés Féliz fue la figura más destacada de su equipo nacional en la victoria 87 por 82 frente a Italia. Derrotar a los favoritos del Grupo A en Filipinas no fue tarea fácil y requirió de una gran lucha, ya que los europeos anotaron los primeros doce puntos del encuentro, dando a entender que se venía una larga y tortuosa tarde en Manila para los dominicanos. Towns tuvo otro doble-doble de 24 puntos y 11 rebotes.



El oriundo de Guachupita se llevó el reconocimiento del Jugador Más Valioso del partido gracias a sus 24 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, pero quiso dejar claro que no todo fue responsabilidad suya. Desde hace tiempo ‘Andrecito’ se perfila como uno de los armadores que tanto ha necesitado la selección durante años pero Féliz comparte con los demás jugadores lo realizado frente al favorito del grupo.



“Tengo que dar mucho crédito a mis compañeros, hoy estuvieron sorprendentes encontrando a cualquiera que estuviera en racha. Hoy me sentí como el que estaba más encendido por lo que tengo que dar todo el crédito a mis compañeros”, expresó Féliz. Andrés también señaló que el equipo obviamente no inició de la forma en que se esperaba pero resaltó la mentalidad de los jugadores que no pensaron nunca en rendirse y se apoyaron en su defensa para regresar en el juego. Féliz, que tiró para un 70% desde la línea de tres puntos, también reconoció el apoyo de la fanaticada dominicana tanto en Filipinas como a más de 16 mil kilómetros de distancia en una isla del Caribe. “Es asombroso para nosotros. Estamos lejos de casa y vienen hasta aquí para apoyarnos. El resto del país está en casa empujándonos como lo dijo nuestro entrenador y eso nos hace sentir sumamente orgullosos ya que no nos sentimos solos. Jugamos para ellos y solo queremos estar agradecidos por apoyarnos.”



Mañana, los criollos regresan a la acción contra Angola, a las 4:00 de la tarde, en horario de Filipinas (4:00 am en RD), en el Araneta Coliseum, de la ciudad de Manila.