Giannis Antetokounmpo anunció ayer que no podrá competir por Grecia en la próxima Copa del Mundo FIBA mientras continúa recuperándose de una cirugía de rodilla fuera de temporada.



“Después de meses de trabajo y múltiples reuniones con el personal médico, está claro que no estoy listo para competir al nivel que necesito para participar en la Copa del Mundo”, dijo Antetokounmpo. “Esta no fue una elección, sino mi única opción para asegurarme de volver al nivel de baloncesto por el que he trabajado tan duro hasta ahora en mi carrera.



Estoy extremadamente decepcionado con este resultado, pero fue una decisión tomada con el personal médico”. La selección griega ya había calificado como dudosa la participación de Antetokounmpo después de que se perdió el campo de entrenamiento del equipo y sus primeros partidos de exhibición. Pero había esperanza de que el dos veces JMV obtuviera autorización después de un regreso programado a Estados Unidos esta semana para reuniones de seguimiento con médicos.