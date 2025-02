Con una enorme sonrisa, Jimmy Butler no podría haber parecido más feliz de ser un jugador de los Golden State Warriors.

Presentado a los medios con su nuevo equipo, Butler dijo que está emocionado de tener un nuevo comienzo y volver a jugar al baloncesto después de un final tumultuoso con el Miami Heat. “Todo eso quedó atrás, seguiré adelante”, dijo Butler cuando se le preguntó sobre la especulación que lo rodeó durante el último mes. “Estoy feliz de estar aquí. Estoy feliz de que me quieran de nuevo”.

Cuando se le preguntó si recuperar su alegría era solo cuestión de ponerse una nueva camiseta (usará el número 10 después de la superestrella del fútbol brasileño Neymar) y volver a jugar al baloncesto, Butler no pudo contener su entusiasmo.

“Tengo la sensación de que voy a volver, y a lo grande”, dijo. “Así que estoy sonriendo. He estado entrenando, he hecho todo lo que se supone que debo hacer. Sé que he recuperado mi alegría ahora. Estoy en una situación diferente, con un grupo diferente de jugadores”.