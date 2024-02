Está previsto que el base de los Golden State Warriors, Chris Paul, regrese a la acción hoy cuando los Warriors se enfrenten a los Wizards de Washington.



Paul no ha jugado desde el 5 de enero tras fracturarse la mano izquierda. Fue operado para reparar la lesión.



El veterano de 19 años de carrera sufrió la fractura en un partido de enero contra los Detroit Pistons. A mitad del tercer cuarto, Paul intentó capturar un rebote después de un triple fallido y su mano golpeó de una forma extraña a Jaden Ivey. Esta lesión se suma a una larga lista de otras dolencias en la mano que Paul ha sufrido durante su carrera.



En 32 partidos en su primera temporada con los Warriors, Paul promedia 8.9 puntos, con un 42.4 por ciento de tiros y 7.2 en asistencias, en 27.6 minutos por partido.



“Chris jugará todos los minutos que no sean de Steph, y también estará ahí con Steph”, dijo el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, después de su derrota ante los Nuggets. “Es más fácil para nosotros dejar a Steph fuera de la pelota y quitarle algo de desgaste cuando Chris está ahí afuera”.



Traído a Golden State para anclar la segunda unidad, Paul regresa a un equipo que ha visto cambios importantes en su rotación, en particular Klay Thompson asumiendo el rol de sexto hombre.



El equipo se encuentra optimista en que la combinación de Paul y Thompson saliendo de la banca hará que su segunda unidad sea extremadamente letal, sin embargo, no está claro cómo se dividirán todos los minutos de la banca.



Young estará fuera 4 semanas



El escolta de los Hawks, Trae Young, se perderá al menos las próximas cuatro semanas después de sufrir una rotura del ligamento del meñique izquierdo.



Una resonancia magnética reveló un desgarro del ligamento colateral radial que requerirá cirugía, anunció el equipo.está programada para hoy y será reevaluado en cuatro semanas.