Se espera que D’Angelo Russell regrese a la alineación hoy contra los Toronto Raptors luego de una ausencia de seis juegos debido a un esguince en el tobillo derecho, dijo el entrenador de Los Angeles Lakers, Darvin Ham.



Ham indicó que Russell estará “prácticamente listo” cuando se le preguntó si habría alguna restricción en su tiempo de juego. Russell, quien se ha limitado a prácticas de contrato con los entrenadores y sin juegos de entrenamiento con todo el equipo durante su preparación para regresar, no parecía preocupado por volver a la acción.



“Mi estilo de juego me permite no sobrecargar ninguna lesión como esa cuando se trata del tobillo o la rodilla o cosas así porque no juego tan explosivo”, dijo. “Así que me beneficia en ese sentido”.



El base volverá a ocupar su lugar en la zona defensiva titular y enviará a Dennis Schroder a la banca. Russell ha promediado 13.5 puntos y 5.0 asistencias en cuatro juegos para los Lakers desde que fue adquirido de los Minnesota.