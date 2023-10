El primer partido de Dillon Brooks con los Rockets resultó costoso. La NBA multó ayer a Dillon Brooks con 25 mil dólares por “hacer contacto imprudentemente” con el pívot de los Pacers, Daniel Theis, en el área de la ingle el martes, lo que provocó su expulsión en el enfrentamiento de pretemporada.



Dillon Brooks fue expulsado 4:33 por la falta flagrante 2 sobre Theisen en su primer juego con los Rockets, con quienes firmó como agente libre esta temporada baja. Dillon Brooks dijo después de la victoria de los Rockets que no tenía intención de golpear a Theis y atribuyó la expulsión a su reputación. “Traté de moverme por una pantalla”, dijo Dillon Brooks, según el Houston Chronicle. “Podría haberlo golpeado por debajo de la cintura, pero se levantó enseguida.



No lo sé. Es extraño que cada vez que me pasa, me molestan. Supongo que es parte de la reputación. Para una falta flagrante de 2 como esa, tienes que saber si una persona lo está haciendo a propósito o con intención. Eso realmente tiene que ver con quién soy como persona”, dijo.