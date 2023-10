Luka Doncic, jugador esloveno de los Dallas Mavericks, afirmó antes de medirse en un encuentro amistoso al Real Madrid que si algún día regresa al básquetbol europeo de clubes lo hará para jugar en el conjunto blanco, donde ya estuvo.



“Si algún día vuelvo a Europa, seguro volveré al Real Madrid, al cien por cien. No sé cómo será el futuro, pero si vuelvo alguna vez a Europa seguro que será al Real Madrid”, declaró. Sobre el encuentro en el WiZink Center, indicó: “Seguro que es mi partido más sentimental. Llevo meses esperándolo, va a ser muy especial para mí. Va a ser seguro uno de los más especiales, si no el que más”. “No sé cómo va a ser el partido. Creo que va a ser competido. Lo he pensado mucho y no sé cómo será, pero estoy muy emocionado de jugar este partido” apuntó.



Por otro lado, analizó el plantel actual del combinado de los Mavericks. “Tenemos un muy buen equipo, con nuevas incorporaciones. Tenemos toda la pretemporada juntos. Creo que es un equipo mejor, sí”. (ESPN.com)