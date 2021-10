Duarte irá por el Novato del Año

Dijo a elCaribe que el premio está dentro de las metas de su primera campaña en la NBA. Debuta esta noche con Indiana

Chris Duarte tiene su agenda en el arranque oficial de su carrera en el mejor baloncesto del mundo. Primero, hay que demostrar que merece tiempo de juego y después meterse en la pelea por un galardón que quisiera tener en su vitrina.

“Esa es una de mis metas, ganarme el Novato del Año”, dijo sin titubeos a elCaribe el dominicano desde Indiana antes de salir para la ciudad de Charlotte, donde esta noche participará en su primer partido con los Pacers, que lo seleccionaron con el turno número 13 del pasado sorteo universitario en julio.

“Tengo por seguro que tengo muchas oportunidades aquí en Indiana, gracias a Dios. Eso depende de mí de que las aproveche y haga lo que tengo que hacer”, añadió el nativo de Puerto Plata, de 24 años de edad.

La temporada de la NBA se inició ayer con dos encuentros. Además de Duarte, estarán en competencia los también dominicanos Al Horford, con Boston, y Karl Towns, de Minnesota.

Para Duarte, este compromiso contra los Hornets significa bastante y sus anhelos son los de dar las mejores credenciales posibles. “Espero en Dios salir con la frente en alto en este primer juego, por la puerta grande. Le pido a Dios jugar bien, salir con el pie derecho, dar una buena impresión y ganar el partido por supuesto”, indicó.

Chris es un defensa tirador de seis pies y seis pulgadas de estatura. Según la nómina de Indiana su peso es de 190 libras. Viene de tener una muy buena campaña con la universidad de Oregon, promediando 17.1 puntos, 4.6 rebotes y 2.7 asistencias por juego.

Lanzó para un 53 por ciento de campo, para un 42 de tres y un 81.0 desde la línea de tiros libres. Obtuvo el premio Jerry West, que se concede al mejor de su posición y, entre varios honores logrados, también fue el Jugador del Año de su conferencia (Pac-12).

Su contrato

Según el portal especializado en contratos deportivos Spotrac.com, el pacto de Duarte con los Pacers de Indiana es por cuatro campañas y 17 millones 704 mil 357 dólares garantizados.

En esta contienda su salario será de tres millones 749 mil 520 dólares. El año entrante ganará tres millones 936 mil, al siguiente cuatro millones 124 mil y en 2024-25, cinco millones 893 mil dólares.

Muchos cambios en su vida tras llegar a la NBA

¿Qué tan distintas son las cosas ahora para Chris Duarte como una NBA que promete ser parte del presente y futuro de los Pacers de Indiana? “La vida me ha cambiado desde llegar a la NBA, me ha cambiado muchísimo”, es la primera respuesta del tirador dominicano. “Todo es distinto, muy ocupado, bastante, es mucho trabajo, aunque claro, me gusta, porque es lo que siempre he soñado, por lo que me he esforzado bastante y con lo que aseguro el futuro de mi familia”, dijo.

Algo importante ha sido el conocer a sus compañeros, cumplir con su rol de jugador de primer año y eso incluye poner atención a los detalles. “Eso es clave. Lo que te dice el dirigente, los coaches, los compañeros más veteranos, las cosas que te pasan en los juegos que siempre sirven para mejorar porque aquí se aprende a diario. Hay que estar atento a todo en cada momento”, señaló el canastero criollo.