El alero de Golden State, Draymond Green, volvió a practicar, tras una semana fuera del equipo luego de golpear a Jordan Poole el miércoles pasado.



Los Warriors optaron por no suspender a Green por el incidente y, en cambio, lo multaron. Jugará en el último partido de pretemporada de los Warriors contra los Denver Nuggets el viernes y estará disponible en la noche inaugural el 18 de octubre. “Tuvimos conversaciones sobre lo que debemos hacer para avanzar, y lo haremos”, dijo Green. “No vamos a seguir aferrándonos al pasado”.



Green no ofreció detalles sobre el trabajo que hizo durante su pausa, pero dijo que ahora está en un mejor estado mental que antes de irse. Green, junto con el entrenador en jefe Steve Kerr y el pívot Kevon Looney, dijeron que la práctica del jueves fue como siempre y que no hubo incomodidad en torno al equipo.



Antes de darle la bienvenida a Green, los Warriors realizaron reuniones con la oficina principal, miembros del cuerpo técnico y jugadores destacados, incluidos Jordan Poole, Stephen Curry, Kevon Looney y Andre Iguodala.