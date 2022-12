Email it

El escolta James Harden está considerando seriamente regresar a los Houston Rockets en la agencia libre este julio, si decide no firmar un nuevo acuerdo con los Filadelfia 76ers, dijeron fuentes a ESPN.



Harden y su círculo íntimo han estado sopesando abiertamente a Houston en las últimas semanas y meses, añadieron las fuentes, una posibilidad notable dado que solicitó y recibió un cambio fuera de la franquicia hace menos de dos años.



Su futuro con los 76ers sigue siendo una propuesta fluida, que se ha visto impulsada con siete victorias consecutivas en el camino hacia un partido del día de Navidad con los New York Knicks (mediodía ET en ABC y ESPN). Harden está en una racha ganadora y productiva con el pívot All-NBA Joel Embiid, y el estado de esa asociación y el éxito de postemporada de los Sixers bien podrían ser factores reveladores en cómo Harden avanza esta temporada. Harden firmó un contrato de dos años y $68.6 millones con los Sixers, incluida una opción de jugador para 2023-2024 que le permite reingresar a la agencia libre este verano.