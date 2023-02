Después de su primera práctica con los Dallas Mavericks, Kyrie Irving dijo que se sentía “realmente querido” por su nuevo equipo, un marcado contraste con sentirse “irrespetado” por momentos durante su turbulento paso de tres temporadas y media con los Brooklyn Nets.



”Solo sé que quiero estar en lugares donde me celebren y no solo me toleren o me traten de una manera que no me haga sentir respetado”, dijo Irving después de la práctica de ayer en el Galen Hall de la USC.

“Hubo momentos a lo largo de este proceso cuando estaba en Brooklyn en los que sentí que me faltaban el respeto a mi talento; trabajo muy duro en lo que hago. Sin embargo, nadie habla nunca de mi ética de trabajo. Todos hablan de lo que estoy haciendo fuera de la duela, así que solo quería cambiar esa narrativa, escribir mi propia historia y continuar preparándome en el gimnasio y ahora que estoy en Dallas, para enfocarme en lo que controlo”.



Los Nets accedieron a la solicitud de Irving de ser canjeado al aceptar un acuerdo el domingo que lo envió a los Mavericks junto con el alero Markieff Morris a cambio del escolta Spencer Dinwiddie, el alero Dorian Finney-Smith, una selección de primera ronda de 2029 sin protección y dos jugadores de segunda ronda.



El exitoso canje satisfizo el deseo de Dallas de emparejar a Luka Doncic con otra superestrella, al menos por ahora, debido a que Irving está en la última temporada de su contrato.



También puso fin a la temporada llena de drama de Irving en Brooklyn que estuvo muy por debajo de las expectativas de campeonato creadas cuando firmó un acuerdo global con Kevin Durant en el verano de 2019.



Irving solicitó intercambios dos veces a Brooklyn, uno antes de esta temporada que rescindió y el segundo la semana pasada que lo llevó a convertirse en un Maverick. Su última solicitud de intercambio se produjo a raíz de las frustradas negociaciones de extensión del contrato.