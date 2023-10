En lo que se espera que sea un impulso continuo para un intercambio, la estrella de los Sixers de Filadelfia, James Harden, no asistió ayer al día de prensa del equipo.



Harden quiere un intercambio con Los Ángeles Clippers, pero aunque los dos equipos han hablado recientemente, no ha habido ningún acuerdo, dijeron fuentes a ESPN.



El precio de venta de los Sixers sigue siendo alto, y los Clippers no parecen dispuestos a ofrecer contra ellos mismos en un mercado que no está dispuesto a descargar importantes activos de cambio por Harden, dijeron las fuentes.



Harden ejerció su opción de contrato de 35.6 millones de dólares para la temporada en junio con la esperanza de que los Sixers lo cambiaran antes del campamento, pero el presidente de operaciones de baloncesto de Filadelfia, Daryl Morey, ha mostrado su voluntad de esperar a Harden y tratar de reintegrarlo en el equipo.



Harden podría estar sujeto a una multa por faltar al día de prensa. Los Sixers parten hacia Colorado el lunes por la tarde para iniciar el campo de entrenamiento en Colorado State University en Fort Collins.

Los Sixers esperan que Harden sea parte del campamento bajo el nuevo entrenador Nick Nurse, pero no está claro cuáles son los planes de Harden esta semana.



En agosto, Harden llamó públicamente a Morey “mentiroso” y sugirió que no cumpliría con sus servicios contractuales con los Sixers mientras Morey siguiera siendo presidente. La liga multó a Harden con 100 mil dólares.



En una llamada con funcionarios de la liga y el sindicato durante la investigación de la NBA sobre los comentarios, Harden insistió en que cumpliría con sus obligaciones contractuales con los Sixers si permanecía sin un intercambio, dijeron las fuentes. El 17 de agosto, Harden respondió a un reportero de televisión KHOU 11 en Houston: “Creo que sí”, cuando se le preguntó si su relación con los Sixers era “irreparable”.