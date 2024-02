La estrella dominicana de Minnesota fue incluido entre los suplentes en el próximo partido a celebrarse el 18 de este mes en la ciudad de Indianápolis

El dominicano Karl Anthony Towns, de los Minnesota Timberwolves, figura entre los suplentes del equipo del Oeste para el próximo All Star de la NBA, que se disputará el 18 de febrero en Indianápolis. Será su cuarta presencia en el Juego de Estrellas.



Devin Booker (Phoenix Suns), Steph Curry (Golden State Warriors), Anthony Davis (Los Ángeles Lakers), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) y Paul George (Los Ángeles Clippers) completan el grupo de suplentes en el equipo del Oeste. La NBA retomó este año el formato clásico de su partido de las estrellas, con Este contra Oeste.



Los titulares del Oeste fueron anunciados el jueves pasado y serán: LeBron James (Los Ángeles Lakers), Shai Gilgeous Alexander (Oklahoma City Thunder), el esloveno Luka Doncic (Dallas Mavericks), el serbio Nikola Jokic (Denver Nuggets) y Kevin Durant (Phoenix Suns). Los suplentes del equipo del Este serán: Bam Adebayo (Miami Heat), Paolo Banchero (Orlando Magic), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Tyrese Maxey (Filadeldia Sixers), Julius Randle (New York Knicks).



El quinteto titular del Este estará integrado en principio por el griego Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Filadeldia Sixers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) y Damian Lillard (Milwaukee Bucks). Sin embargo, la lesión de menisco sufrida por Embiid podría dejarle fuera del partido de las estrellas. Aún no está claro quién dirigirá ambas conferencias y podría permanecer así hasta la fecha límite del domingo. En el Este, los entrenadores serán de los Bucks o los Knicks, lo que dependerá de los acontecimientos de los próximos días.



En el Oeste, los entrenadores procederán de los Timberwolves, Oklahoma City Thunder o Clippers.