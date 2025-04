LeBron James pronto estará presente con Barbie en las tiendas de juguetes de todo el país, en forma de muñeco. Ayer, Mattel, fabricante de Barbie, anunció su colaboración con LeBron James Family Foundation para crear un propio modelo de juguete basado en el cuatro veces campeón de la NBA. James es el primer atleta en tener su propia versión de un muñeco Ken.

“De niño, tuve la suerte de tener modelos a seguir que no solo me inspiraron, sino que también me mostraron lo que se puede lograr con trabajo duro y dedicación. Ahora, como adulto, entiendo lo vital que es para los jóvenes tener figuras positivas a las que admirar”, dijo James.

La Estrella de los Lakers participó en el proceso de diseño de la figura. El muñeco de James, que mide 1 pulgada más que un muñeco Ken estándar, luce ropa personalizada que rinde homenaje a sus raíces en Akron, Ohio, y zapatos deportivos Nike. James, de 40 años, está en su temporada 22 en la NBA.