El equipo de Indiana viene de caer ante el quinteto neoyorquino 111-94. Si ganara se mediría a Oklahoma desde este lunes

Los Pacers de Indiana desperdiciaron una oportunidad de asegurar la final de la Conferencia Este. No piensan permitir que vuelva a suceder. Esta noche, dos días después de una actuación inusualmente pobre como visitantes, los Pacers tendrán su segunda oportunidad de asegurar su segunda participación en las Finales de la NBA, en casa contra los Knicks de Nueva York.



“Jugaron mejor que nosotros, y creo que hemos sido un equipo increíble todo el año, recuperándonos”, admitió el alero de los Pacers, Pascal Siakam, tras la derrota 111-94. “Nuestra fortaleza ha sido estar juntos, luchar duro juntos, mantenernos unidos pase lo que pase. Nadie nos esperaba aquí; ahora mismo vamos 3-2 arriba en la final de conferencia”. Sin duda, han superado las expectativas.



Indiana terminó cuarto en la Conferencia Este, a pesar de comenzar con un récord de 10-15, y luego eliminó a Giannis Antetokounmpo y a los Milwaukee Bucks en la primera ronda por segunda temporada consecutiva antes de barrer tres partidos como visitante para eliminar a los primeros clasificados, los Cavaliers de Cleveland, en cinco encuentros.



Ningún equipo de la NBA ha sido más hábil para recuperarse últimamente que los Pacers. No han perdido dos partidos consecutivos desde el 10 de marzo y, de los ocho equipos que llegaron a las semifinales de conferencia, tres comparten la distinción de menos derrotas con cuatro: Indiana, el campeón de la Conferencia Oeste, el Oklahoma City Thunder, y los Cavaliers. ¿Qué tan bueno ha sido Indiana superando desafíos? Borraron desventajas de ocho o más puntos en los últimos 50 segundos del tiempo reglamentario o la prórroga en dos victorias, algo que solo había sucedido en otra ocasión desde la temporada 1997-98. Ahora, los Pacers tienen la oportunidad de repetir la hazaña que Reggie Miller, Mark Jackson y sus compañeros lograron hace 25 años: vencer a los Knicks en seis partidos para llegar a las Finales. Solo hay una diferencia: esos Pacers aseguraron el título en el Madison Square Garden.



Pero también hay dudas sobre qué deben corregir los Pacers tras su menor anotación de la postemporada, la letanía de malos pases que resultaron en 20 pérdidas de balón y la imposibilidad de cerrar una serie en su primera oportunidad, algo que lograron en sus últimas cuatro victorias. El dos veces All-Star Tyrese Haliburton sabe qué esperar.



“Van a salir a jugar duro, aumentar la presión, hacer lo que sea necesario para ganar”, afirmó. “Hicieron un gran trabajo el jueves. Ahora nos toca a nosotros responder en el sexto partido. Llegados a este punto, no hay sorpresas; hay que estar preparado para todo”.



Probablemente signifique ver más de lo mismo por parte de Nueva York, que incorporó a Mitchell Robinson a la alineación titular, amplió su rotación y vio a Karl-Anthony Towns penetrar la canasta con más frecuencia en cada uno de los últimos tres partidos. Esta combinación les dio a los Knicks las dos primeras victorias a pesar de que Towns jugó con molestias en la rodilla izquierda. Su única derrota durante ese periodo se debió a las históricas estadísticas de Haliburton en el cuarto partido: 32 puntos, 15 asistencias, 12 rebotes y cuatro robos, sin pérdidas de balón.



La defensa de New York respondió limitando a Haliburton a ocho puntos y seis asistencias en el quinto partido, y aunque Towns sabe que repetir una actuación así frente a una afición hostil y ansiosa por celebrar será difícil, también comprende que los Knicks no tienen otra opción.