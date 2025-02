La leyenda del mejor baloncesto del mundo se va en elogios a Karl Towns, de los Knicks, y Al Horford, de los Celtics

Oscar Robertson, leyenda viviente del baloncesto norteamericano, entiende que Karl Anthony Towns Cruz (KAT) tiene las herramientas necesarias para llevar a los Knicks a ganar un campeonato y que Al Horford es el equilibrio de los Boston Celtics.



En una conversación con este redactor, en la ciudad de San Francisco, California, el también conocido como “Señor Triple Doble”, tuvo palabras de admiración sobre las estrellas dominicanas.



Su primera gran sorpresa fue enterarse que KAT es de nacionalidad deportiva dominicana gracias a su deseo de honrar la tierra de su madre. Nosotros le informamos que, aunque nació en Estados Unidos, defiende los colores patrios jugando para nuestra selección cada vez que tiene la oportunidad.



Literalmente dijo:“Él puede convertir a los Knicks en campeones. Tiene un buen tiro desde fuera, encesta los tiros libres, hace buenas penetraciones al canasto, puede donquear, es muy activo en la cancha. Es un gran jugador de baloncesto”.



Sobre Alfred Joel Horford Reynoso dijo que le viene dando seguimiento desde que era jugador universitario: “Lo recuerdo desde que jugó en la Florida. Creo que hoy les aporta estabilidad a los Celtics porque puede jugar de pívot, pero igual puede ser delantero grande, además puede tirar el balón a distancia, una gran adición a su juego.



Robertson es una figura muy respetada en este deporte porque jugó 14 temporadas en la NBA, fue novato del año la campaña del 1960/61, campeón con Milwaukee en 1971, miembro del equipo todos estrellas 11 veces, medallista de oro en los Juegos Olímpicos en Roma y miembro del salón de la fama, entre otros pergaminos.



Cuando le preguntamos sobre la evolución del juego, dijo que no es muy diferente este deporte hoy, al que jugó en la década de los 60’s y principios de los 70’s.



“El objetivo sigue siendo tirar la pelota, encestar tiros libres y jugar buena defensa, pero creo que con el tiempo los jugadores han conseguido mejorar mucho. Son más grandes, más fuertes y más veloces que antes”, afirmó. Siguió diciendo, “ellos lanzan la pelota desde distancias más lejos que como yo lo hice, porque mi dirigente no me permitía tirar desde tan lejos como lo hacen hoy”.



El Gran “O”, como también es conocido elogió la calidad de Nikola Jokić diciendo que siendo un hombre alto, puede pasar bien la pelota, armar el juego, y tomar sus tiros de distancias considerables, lo considera uno de los más completos.



Para finalizar nuestro breve encuentro, Oscar Robertson envió un mensaje a los jóvenes dominicanos, “No importa si eres pelotero, o baloncestista, nunca te rindas. No renuncies a tú sueño. Algún día me gustaría leer sobre ustedes en los periódicos”, y su cierre fue una expresión totalmente en español… “vaya con Dios”.