La reacción de Draymond Green durante el juego entre los Golden State Warriors y Minnesota Timberwolves causó un escándalo en la NBA por la violencia con la que el alero veterano actuó y que le generó una multa y cinco juegos de castigo.



Después de muchas críticas y comentarios en su contra, D-Green hizo recordar a otro ‘villano’ de la NBA, la leyenda de los Chicago Bulls, Dennis Rodman, quien durante su carrera activa en la liga se distinguió por se un jugador rudo, enérgico y que peleaba cada balón como si fuera el último, algo similar a lo que cada noche hace en la duela Green, quien, sin embargo, esta vez se excedió un poco…



Son pocas las personalidades en la Asociación que han tenido la suerte de estar cerca de ambos, es el caso del actual coach de los Warriors, Steve Kerr, quien ahora entrena a D-Green y compartió la duela con Rodman de 1995 a 1998 cuando ambos eran parte de la nómina de los Bulls de Michael Jordan.



Al igual que Rodman, un Salón de la Fama y ganador del Premio al Mejor Defensor de la NBA en su carrera, Green ha sido el corazón de la defensiva de Golden State y ha integrado la lista de candidatos a Jugador Defensivo del Año (2020-21); sólo algunos de los tantos hechos por los que se les suele comparar.



“Rodman es el único tipo que he visto que puede dominar un juego sin anotar en absoluto y Draymond es similar a Dennis defensivamente, en el sentido de que puede controlar un juego simplemente burlándose de todos y defendiendo a los cinco”, dijo Kerr en el programa Tolbert, Krueger and Brooks.

Según Kerr, la diferencia entre Rodman y Green es que su juego es mejor ofensivamente de lo que fue el de los Bulls.



“Draymond es mucho mejor que Rodman ofensivamente, simplemente porque maneja mucho el balón y es un buen pasador y dirige el equipo para nosotros, y su juego de pick and roll con Steph es único”, añadió. Sin embargo, un punto en el que no hay grado de comparación si hablamos de básquetbol y no de carácter en la duela, es la capacidad reboteadora de Dennis, que es el mejor reboteador en la historia de la NBA con siete temporadas en las que nunca promedió menos de 14.9 tablas por juego.



Siguiendo con las cifras, Rodman nunca repartió más de 3.1 asistencias por partido durante una temporada completa, y sólo terminó una temporada con un promedio de anotaciones de dos dígitos. En ese sentido, Rodman fue una especie de Draymond Green antes de que apareciera Draymond Green, quien al igual que Rodman cuenta con una gran capacidad para enfurecer a sus rivales.

Dueño de un coeficiente de baloncesto de élite

A Rodman, el jugador de baloncesto, no el de las noticias fuera de la duela, se le recordará como ese jugador incansable, implacable, dueño de un coeficiente intelectual de baloncesto de élite, que salió corriendo de la duela del Delta Center con los brazos en alto, después de haber registrado 39 minutos en la victoria de los Bulls en el sexto juego de las Finales de la NBA sobre el Utah Jazz, el último título de la ‘Era Jordan’.