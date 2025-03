Cuando a una persona le pongan una etiqueta que proyecta que no podrá hacer lo que desea, debería tomar el ejemplo de Tyron “Muggsy” Bogues, quien apenas con 5’3’’ pies de estatura, dominó en la NBA, tierra de gigantes, por 14 temporadas, y demostró que cuando se quiere, se puede.



“Todo se remonta a mi niñez, siendo un niño con sueños, creyendo que podía jugar el juego como cualquier otro, aunque muchos me veían como un loco pensando así, y los entrenadores me decían que por mi tamaño nunca podría llegar a esos niveles”. “Desde el principio fue un viaje en el que me enfoqué para demostrar que todos estaban equivocados. Creo que el baloncesto lo pueden jugar los altos, pero también los pequeños y todo aquel que tenga la capacidad de hacerlo. Esa fue siempre mi actitud”.



“Luego me llegó la bendición de encontrar un entrenador como Leon Howard, quien me tomó cariño y me dio toda la información necesaria para llevar este juego al más alto nivel”, comentó.



Definitivamente fue así, porque se convirtió en el baloncestista más pequeño en llegar a la NBA, marca que aún prevalece, teniendo que desarrollar herramientas por encima del promedio, entre los demás integrantes de la liga. Una de ella fue su salto descomunal con el que llegó a despegar su cuerpo del piso hasta 44 pulgadas y con el que hizo historia el día que le dio un tapón a Patrick Ewing, un hombre con siete pies de estatura.



Entre risas lo recuerda y dice: “Sí, tenía unas piernas muy grandes en aquella época, gracias a mucho trabajo, muchas horas de entrenamientos, muchas sentadillas, correr mucho, algo de la genética, y saber que podía levantarme del suelo con rapidez fue determinante en mi desarrollo. Eso me llevó a realizar jugadas impactantes en frente de los más altos”. Aprovechamos la oportunidad para hablar de los dominicanos que hoy dominan en la NBA.



“Amo a Al Horford y, por supuesto, conozco a su padre Tito. Es increíble ver todo lo que ha logrado. Me refiero a desde que jugó en la universidad de Florida, luego pasa por los Hakws, hasta llegar a convertirse en campeón con los Celtics. Es alguien a quien tienes que respetar, por lo que ha realizado y en la manera que lo ha hecho. Es un gran profesional dentro y fuera de la cancha. Existen razones para seguir invirtiendo en él, no solo por su juego, pero también por su liderazgo, algo que realmente se destaca en la organización de Boston”, afirmó.

Bogues tiene interés de venir a la República Dominicana.

“Ustedes tienen buenos ejemplos, porque igual te puedo hablar de Karl Towns. Es un profesional tremendo, que viene demostrando su valor desde que estaba en Minnesota. Por el tamaño que tiene debemos ponderar que sabe tirar la pelota a distancia con un tiro puro y bonito. Creo que es el hombre grande con el mejor tiro que he visto”. Al escuchar esto le recordé que Nikola Jockic está en ese rango con casi siete pies de altura, y que puede hacerlo todo en la cancha, y me respondió con una sonrisa, “Sí, lo sé, pero en tiros de tres Towns es el mejor.”



Bogues aspira a venir al país con su fundación, para impartir clínicas gratuitas a nuestros niños.