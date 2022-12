Email it

El alero de los New Orleans Pelicans, Zion Williamson, fue incluido en los protocolos de salud y seguridad de la Liga y no jugará hoy contra los Spurs de San Antonio.



Williamson ha sido una fuerza impulsora esta temporada para los Pelicans, que tienen marca de 18-12 y están en el tercer lugar de la Conferencia Oeste. Está promediando 25.2 puntos, 7.2 rebotes, 4.7 asistencias y 1.2 robos por partido con un 60.3% de tiros de campo.



El jugador de cuarto año ha participado en 25 de 30 juegos esta temporada. Se perdió dos partidos a finales de octubre por una contusión en la parte baja de la espalda y la cadera derecha y tres a mediados de noviembre por una contusión en el pie derecho. New Orleans recibe a San Antonio esta noche y viajará a Oklahoma City para enfrentar al Thunder mañana.