El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Garibaldy Bautista, manifestó estar esperanzado de que el Senado apruebe el proyecto de ley de política nacional antidopaje que aprobó en dos lecturas la Cámara de Diputados hace días.



Advirtió que, si no es así, República Dominicana corre el riesgo de no poder participar en los juegos multidisciplinarios como son los centroamericanos, panamericanos, olímpicos y otros de las mismas características, en los que participa el país.



“El 4 de agosto es la fecha establecida en la que tenemos que tener aprobada la ley del dopaje para no tener una suspensión de participación en los juegos multidisciplinarios que nos corresponden”, alertó el presidente del COD.



Explicó que este renglón estaba contemplado en el proyecto de ley de deportes, pero como este iba a tomar más tiempo, se hizo uno aparte que abordara solo el tema del dopaje, para que República Dominicana no corra el riesgo de no poder participar en los juegos multidisciplinarios que se avecinan.

“Las expectativas son positivas, tenemos al consultor jurídico Neftalí Santana, quien ha estado dando el seguimiento continuo y creo que las observaciones que hemos hecho van a beneficiar en ese sentido”, expresó Bautista durante su participación en el programa Reseñas, que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez R. y que se transmite por Entelevisión los sábados as las 9:00 de la noche.

A propósito de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en El Salvador, en donde el país obtuvo 25 medallas de oro, 36 de plata y 50 de bronce, manteniendo un quinto lugar en el ranking de medallas, el presidente del Comité Olímpico señaló que las expectativas con las que salieron fueron cumplidas.



“Nos llena de satisfacción porque significa que se está manteniendo el nivel. Hay algunos deportes que ascienden, otros bajan y es normal”, explicó.