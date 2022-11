El exgrandesligas Asdrúbal Cabrera se vio envuelto en una pelea al propinar un traicionero golpe en la cara al dominicano Carlos Castro mientras recorría las bases.



Todo sucedió luego de Castro pegar un vuelacercas y celebrar con un bat flip frente al dugout de los Caribes de Anzoátegui, en la victoria de los Tiburones de La Guaira 6-4 el sábado en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.



La acción se suscitó en el octavo episodio, en el que una dura golpiza se presentó en el terreno de juego después de que Castro sonó su tercer jonrón del día y en su recorrido al pasar por la inicial realizó un bat flip frente al dugout indígena, mismo que causó la furia de sus jugadores, sobre todo del primera base Cabrera, quien detuvo su recorrido con un golpe en el rostro, lo que desencadenó una batalla campal por varios minutos.



“Me tomó por sorpresa. Nunca me imaginé que un hombre (Cabrera) que yo he visto jugar y que he admirado, reaccionara así”, dijo Castro tras el encuentro. “Yo solo quiero que mi equipo gane. Esa es la mejor venganza que puedo tener”, agregó. Castro es el cuarto miembro de La Guiara que inscribe su nombre en la exclusiva lista de peloteros con tres vuelacercas en un desafío en los anales de la LVBP, junto con Scott Van Slyke (30/10/2012), Javier Herrera (01/12/2012) y Alex Cabrera (18/11/2013). El video del golpe de Cabrera, quien jugó 15 años en Grandes Ligas, se volvió viral.



“Ahora quieren pelear porque alguien da un jonrón. Cuando me ponchen hagan lo que quieran, pero cuando la saque aguanten la presión”, escribió Ronald Acuña sobre la actitud de Cabrera tras el tercer jonrón de Castro.