Águilas y Gigantes se acercan a las Estrellas

Los amarillos vencieron a los Toros para colocarse a un juego del primer lugar, mientras que los Potros se ubicaron a dos

Los equipos del Cibao retomaron las cosas como las habían dejado antes de un largo descanso: con victorias. Con el conteo regresivo para el cierre de la serie regular a toda máquina, salir por la llamada puerta grande es un imperativo en este tramo final.

Quedan nueve y contando. Las Águilas Cibaeñas amanecen hoy a un peldaño de la cima y los Gigantes a dos.

En La Romana, Francisco Peña quebró un empate en la novena entrada para que las Águilas derrotaran 2-1 a los Toros en un partido celebrado en el Estadio Francisco Micheli.

El triunfo permite a las Águilas continuar en solitario en la segunda posición del torneo otoño-invernal, con marca de 17-14, a un juego por debajo de las Estrellas (18-13), que ocupan el primer lugar. Fue la segunda victoria en línea para los campeones y la quinta en la serie particular ante los Toros en siete choques.

Con el encuentro igualado 1-1 y Fernando Abad en el montículo, Daniel Santana pegó sencillo y luego avanzó a la segunda por toque de sacrificio de Orlando Calixte por tercera; Luis Valenzuela conectó sencillo y Peña le siguió con otro imparable por el prado derecho.

La victoria fue para Julián Fernández (1-0), el revés para Abad (1-2) y el salvamento se lo acreditó Neftalí Feliz, su sexto del torneo. Los Toros fueron los primeros en anotar en la misma primera entrada. Las Águilas igualaron las acciones en la segunda entrada.

Ozuna guio a los Gigantes



En San Francisco de Macorís, Marcell Ozuna encabezó un ataque de tres carreras en el tercer episodio para que los Gigantes superaran 5-4 a las Estrellas Orientales, en un juego celebrado en el Estadio Julián Javier.

Con el partido empatado a dos carreras, Ozuna conectó un cuadrangular con uno a bordo para darle ventaja a los Gigantes 4-2, mientras que Richard Ureña produjo la quinta producto de un triple.

Sin embargo, el partido tuvo cierre dramático, cuando en el noveno episodio las Estrellas tenían hombres en primera y segunda con dos outs. El bateador Jeremy Peña pegó un rodado a las paradas cortas y Socratés Brito, quien iba de primera para segunda, fue declarado out en la intermedia en una jugada cerrada.

El corredor de los verdes que estaba en segunda era Alfredo Reyes y siguió para la goma, donde fue puesto out por igual, ya que el defensor de la segunda de los Gigantes, Richard Ureña no se confió e hizo un disparo certero al plato, donde lo esperó Carlos Paulino. La cueva de las Estrellas apeló la jugada en segunda y en efecto se cambió la decisión original y Brito fue declarado quieto, pero el out en la goma se mantuvo y concluyó el juego.

La victoria fue para Miguel del Pozo (1-0), mientras que el revés recayó en el abridor Henry Sosa (0-1). El salvamento se lo acreditó Anthony Carter, su séptimo del campeonato.

Escogido 3, Licey 3

Al cierre de esta edición, el partido entre los Leones del Escogido y los Tigres del Licey se encontraba igualado a tres carreras por bando en la entrada número diez en el Estadio Quisqueya.

Con dos outs y jugador en tercera, Emilio Bonifacio conectó un toque ante el relevista Fernando Rodney, llegando a salvo a la primera y Delino DeShields anotó con la del empate.

Los Leones marcaron su primera vuelta en el inicio del partido por doble de Aderlin Rodríguez ante el abridor Austin Bibens-Dirkx. En el tercero lograron su segunda vuelta por sencillo de Aaron Hicks por el jardín izquierdo. La tercera de los rojos vino en la quinta con sencillo de Erick González. En el sexto, los Tigres se acercaron en el marcador con dos carreras. Con jugadores en tercera y segunda, Jorge Bonifacio falló con rodado al siore y Hanley Ramírez ligó doble al jardín izquierdo.