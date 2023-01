Para las Estrellas Orientales es un partido de importancia capital. No es de vida o muerte, pero caer en su feudo tiene todos los elementos para ser un golpe mortal a sus aspiraciones de una cuarta corona.



Para Licey, es por igual un juego importante porque concede el siempre anhelado comando 3-1 de una final pactada al mejor de cuatro en siete compromisos. La ronda por la corona continúa esta noche desde las 7:30 en el Estadio Tetelo Vargas, el hogar de los orientales que están debajo 1-2 en esta fase ante unos Tigres que llevan dos triunfos en línea tras caer en la primera fecha del pasado viernes.



El derecho Brooks Hall es el abridor anunciado por el Licey para el duelo de hoy mientras que los dueños de casa tiene en agenda al también diestro Edwin Uceta. Hasta el momento, los iniciadores de los añiles han tenido mejor rendimiento que los de sus rivales.



Las Estrellas castigaron al estelar derecho César Valdez en el primer cotejo, pero fueron amarrados sábado y domingo por el gran veterano zurdo Raúl Valdés y el por igual experimentado derecho Esmil Rogers, respectivamente. Hasta ahora, ninguno de los que han comenzado por las Estrellas, Andy Otero, Carlos Hernández y Domingo Robles, todos zurdos, ha completado cinco entradas.



La defensa, uno de los pilares de los dirigidos por Fernando Tatis, no ha estado a la altura en los dos últimos encuentros, lo que ha sido aprovechado por el Licey. De hecho, la única carrera del domingo fue inmerecida, producto de un error del paracorto Gustavo Núñez en un batazo de Mel Rojas Jr., quien pasó a segunda por un toque de Dairon Blanco, que quiso sorprender y fue puesto out en primera, y luego llegó el doble de Sergio Alcántara. Licey no tiene errores todavía y las Estrellas suman cuatro. Los pupilos de José Offerman van esta noche por colocarse 3-1 para tratar de liquidar la final en los siguientes tres partidos, de los cuales dos serán en su feudo del Estadio Quisqueya. Los verdes saben que habrá mucho en juego en este cuarto partido. Atentos al desenlace.