Los Tigres del Licey ya tienen fecha para ser recibidos por el presidente de la República, Luis Abinader en el Palacio Nacional; día de partida para Venezuela y rotación abridora para los primeros cinco partidos de la Serie del Caribe que comienza este jueves.



Los campeones nacionales serán recibidos la tarde de hoy (1:00 pm) por el mandatario para la entrega de la bandera antes de su partida mañana a las 11:00 am en un vuelo chárter que saldrá desde el aeropuerto internacional de Las Américas. Al encuentro con Abinader se espera la presencia de la plana ejecutiva, jugadores y cuerpo técnico de los 23 veces campeones a la casa de Gobierno.



Por otro lado, el dirigente José Offerman anunció a sus primeros lanzadores que arrancarán en el montículo.



Informó que para el primer partido ante México, a las 12:00 pm, abrirá el zurdo Raúl Valdés en el Estadio La Rinconada de Caracas. El viernes está señalado el también zurdo Domingo Robles contra Cuba en el Estadio La Guaira a las 2:30 de la tarde. El sábado lo hará el derecho Esmil Rogers ante Puerto Rico (2:00 p.m.) en La Guaira, mientras que el domingo lanzará el diesto César Valdez contra Venezuela a las 7:30 p.m. en La Rinconada.



Para el domingo está anunciado el zurdo Steven Moyers frente al combinado de Panamá a las 2:00 pm en La Guaira.



Asimismo, contarán con un relevo que estará integrado por Yennsy Díaz, Lisalverto Bonilla, Jonathan Aro, Williams Jerez, Fernando Abad, Jesús Liranzo, Keury Mella y su cerrador estelar Jairo Asencio.



Por otro lado, el equipo no contará con la presencia de Audo Vicente, gerente general, por orden de su organización, los Marineros de Seattle. “La política de nuestra organización es que nadie que no sea de nacionalidad venezolana pueda entrar a ese país. Estuvimos más de una semana solicitando el permiso o la autorización, pero no se pudo lograr”, dijo Vicente mediante un comunicado de prensa enviado por el Licey.