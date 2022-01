Jesús Mejía dice Canó y Núñez no son descartables

El gerente de los nuevos campeones dará inicio a la estructuración del equipo para la Serie del Caribe. Desfilarán hoy

Entre los primeros nombres que a Jesús Mejía, gerente de los nuevos monarcas nacionales, le gustaría tener en roster para la Serie del Caribe están Robinson Canó y Gustavo Núñez, ambos de las Estrellas Orientales.

Pero entiende que será desde la mañana de hoy cuando se estará dando inicio a los trabajos de estructuración del combinado tras la conquista de su segundo cetro otoño-invernal, en su historia de 25 años, ante la tropa verde la madrugada de este domingo en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís.

“Canó es un jugador de excelentes cualidades y que a cualquier equipo le gustaría tener en su roster. Es de esos jugadores que le da fortaleza y por qué no mencionarlo para que esté con nosotros. No es descartable al igual que Gustavo Núñez. La presencia de ellos dependerá de ellos la estaremos estudiando a partir de mañana (hoy) cuando tengamos nuestra primera reunión para evaluar quienes estarán con nosotros y quienes no, pero por el momento nuestra prioridad son nuestros jugadores”, dijo Mejía a elCaribe la noche de ayer vía telefónica.

Los Gigantes representarán a la República Dominicana en la edición 64 del clásico caribeño, junto a los ya campeones Charros de Jalisco (México), Criollos de Caguas (Puerto Rico), Astronautas de Los Santos (Panamá) y Caimanes de Barranquilla (Colombia). La final de Venezuela entre Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui está empatada a dos triunfos por bando.

“Queremos reforzar nuestro relevo para la Serie del Caribe, pero todo dependerá de la disponibilidad de nuestros jugadores, en especial importado. Hasta el momento todos están ahí y disponibles para estar en la serie. Así como está Canó y Gustavo, también hay otros jugadores de los demás equipos que nos gustaría tener”, señaló el joven ejecutivo. Mejía acudió a su segunda final seguida desde que asumió la gerencia de los Gigantes en la temporada 2020-2021. Para esa primera ocasión, el equipo representativo de San Francisco de Macorís cayó ante las Águilas Cibaeñas, luego de estar a un triunfo de la conquista de la copa.

“Este es un reto que asumí y que gracias a Dios me ha dejado muy buenos resultados y del que agradezco de la confianza que los principales ejecutivos del equipo han puesto en mí”, sostuvo.

Realizarán hoy desfile

Asimismo, Mejía informó que el recorrido para celebrar la conquista de la segunda copa del torneo profesional local de los Gigantes del Cibao se realizará hoy. La ruta comprenderá varios sectores de la ciudad del “Jaya” y tendrá como punto de salida el Estadio Julián Javier a la una de la tarde.

“Será una gran fiesta de celebración la que vamos a realizar junto a nuestra fanaticada que siempre estuvo dándonos ese respaldo desde el día uno del torneo”, puntualizó el Mejía.