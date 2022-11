Email it

Blanquearon anoche a los Toros para su triunfo 28. Los Leones dan señales y las Estrellas vencen a Gigantes en el Tetelo

Las Águilas Cibaeñas no ceden ni una pulgada y mucho menos en su casa. Las Estrellas Orientales se cobraron la derrota de la jornada anterior y, de repente, la tropa escarlata ha recuperado la señal que había perdido al estar hundida en un sótano que ahora lleva buen ritmo para dejar.



Las Águilas obtuvieron anoche su victoria 28 de la contienda al disponer 5-0 de los Toros, blanqueados colectivamente por los brazos amarillos en otra jornada brillante en el Estadio Cibao, el llamado Valle de la Muerte, donde los dirigidos por José Leger tienen marca de 16-3 en la serie regular que dominan con tres partidos y medio por encima de los Tigres del Licey, que anoche fueron vencidos por segundo partido consecutivo por los Leones en el Estadio Quisqueya.



El abridor zurdo Roenis Elías (3-0) estuvo magistral en la lomita al trabajar seis entradas de nueve ponches, un imparable y un boleto. El relevo le dio continuidad a su labor al no permitir anotaciones.



Andretty Cordero pegó dos hits, uno de ellos doble, remolcó una y anotó dos mientras que Yoenis Céspedes impulsó dos para formar parte de los más destacados a la ofensiva. Por los Toros, el derrotado fue el derecho Julio Teherán (2-4), que permitió cuatro anotaciones en tres entradas y un tercio.



Las Águilas (28-11) están prácticamente clasificadas al Todos contra Todos, porque su número mágico respecto a los Toros, ocupantes hoy del quinto lugar, es de uno. Los taurinos (15-23) solo pueden llegar a 27 triunfos en caso de que ganen sus restantes 12 juegos y necesitarían que los cibaeños pierdan los 11 que les quedan, escenario en el cual se daría la celebración del “mini-torneo”, que se origina cuando la diferencia entre cuarto y quinto puesto es de un partido. Esto es poco probable por no decir imposible.



Por lo tanto, un triunfo de las Águilas o una derrota de los Toros, elimina esa posibilidad y de manera oficial da el pase de los 22 veces campeones a la ronda semifinal.



El rally del triunfo rojo



Un rally de cuatro anotaciones en la misma primera entrada fue lo que sentenció el triunfo de los escarlatas por segunda noche seguida ante los Tigres. El ataque combinado estuvo integrado por Robert Neustrom con sencillo, movimiento inadecuado (balk) del abridor Albert Abreu; imparable de Pedro Severino y elevado de sacrificio de Nick Franklin.



En tanto, las tres carreras de los azules fueron producidas por Ronny Mauricio producto de un jonrón con dos hombres en bases en el sexto episodio. La victoria fue para Brent Honeywell (1-0), el revés para Albert Abreu (0-1) y el salvamento para Gerson Bautista, su cuarto del torneo.



Las Estrellas, calientes en casa



Las Estrellas lograron su sexta victoria en línea en el Estadio Tetelo Vargas al derrotar 5-4 a los Gigantes y de paso adueñarse del cuarto puesto de la tabla de posiciones. La ofensiva de los dirigidos por Fernando Tatis estuvo encabezada por Rainer Núñez, que conectó un cuadrangular. Ganó Domingo Robles (1-0), perdió Yordy Cabrera (0-1) y salvó Ronel Blanco (3).