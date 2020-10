Manny Acta: “A la gente que no se haga ilusiones”

Cita las razones por las que entiende no habrá alta participación de jugadores de las Grandes Ligas en el próximo torneo invernal

Manny Acta es una persona que cuando habla hay que ponerle mucha atención. El vicepresidente de operaciones de las Estrellas Orientales ve poco posible la presencia de jugadores estelares de las Grandes Ligas en el venidero torneo otoño-invernal, señalado para inaugurarse el domingo 15 de noviembre próximo.

“La gente que no se coma el cuento de que porque solo se jugaron 60 partidos en las Grandes Ligas vamos a tener esos jugadores en el próximo torneo”, dijo Acta al programa radial “Mañana Deportiva” que se transmite por CDN Radio de lunes a viernes de 7:00 a 9:00 de la mañana bajo la conducción de Yancen Pujols, Satosky Terrero y Máximo Díaz. “Ojalá y jueguen, pero hay demasiada ñoñería. Son jugadores que están cómodos económicamente. No van a venir a estar en todo este proceso de examinadera que un día sí y un día no, con muchas cosas limitadas y van a garrar a venir para la liga invernal a pasar lo mismo, a limitarse, a no divertirse. A la gente que no ponga sus expectativas tan altas”, señaló el ex dirigente.

Manifestó que los equipos de Grandes Ligas se toman muy en serio la temporada del año siguiente, en este caso la de 2021, y sería un rudo golpe para una organización perder un talento en un campeonato invernal.

“A ellos sí los protegieron para la próxima temporada. Si yo no quiero que tú juegues, hablo contigo o te pongo en la lista de fatiga extrema. Imagínate si un equipo pierde una pieza clave por lesión para la próxima temporada porque vio acción en la pelota invernal”, sostuvo el también coach de la tercera base de los Marineros de Seattle en las Mayores.

Indicó que los jugadores dominicanos establecidos en las Grandes Ligas no vendrán al torneo invernal a pasar por los mismos procesos ya vividos durante la pandemia del coronavirus, situación que llevó a que la temporada de las Mayores fuese recortada a solo 60 partidos de serie regular.

Acta manifestó que para este torneo sí podrán contar con prospectos que, en condiciones normales, los equipos de las Grandes Ligas si les permiten jugar y citó el caso de Jeremy Peña, quien pertenece a los Astros de Houston, e hijo del ex jugador Gerónimo Peña. Mencionó, además, a Santiago Espinal, Edwin Uceta y Yennsy Díaz, entre otros.

Las Estrellas Orientales, que borraron un maleficio de 51 años sin conquistar un título en el torneo invernal cuando lo hicieron en la estación 2018-2019, iniciaron sus entrenamientos especiales o “Early Camp” el pasado miércoles en el Estadio Tetelo Vargas con la integración de varios jugadores estelares de estelares del conjunto con sede en San Pedro de Macorís, entre estos Wirfin Obispo, Junior Lake, Domingo Leyba, Román Méndez, Edgar García, Micker Adolfo e Iván Piñeyro, entre otros, bajo la tutela de Luis Natera, coach de tercera base y que tendrá como dirigente al venezolano José Alguacil.

También han anunciado parte de sus importados que estarán de regreso con el combinado verde, entre los que están el receptor panameño Christian Bethancourt; el jardinero y ocasional inicialista Eric Filia, así como los lanzadores abridores Evan MacLane y Forrest Snow, y del relevista Matt Pobereyko.