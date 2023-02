Email it

José Rondón pegó un hit al jardín central para darle a Leones de Caracas el triunfo 3-2 ante Tigres del Licey en 12 entradas

El reloj marcaba las 12:12 de la medianoche cuando José Rondón conectó un imparable al prado central que no pudo capturar Emilio Bonifacio y así darle una importante victoria a Leones de Caracas de Venezuela 3-2 ante los Tigres del Licey de República Dominicana en 12 entradas durante la cuarta jornada de la Serie del Caribe 2023.



El partido tuvo como escenario el Estadio La Rinconada de Caracas.



Con el partido igualado a dos carreras por bando, los venezolanos abrieron la parte baja del episodio número 12 con el corredor fantasma (el dominicano Isaias Tejeda). Ángel Reyes entregó el primer out con rodado por tercera. Luego Hernán Pérez pegó al siore que no pudo dominar Ramón Torres, llegando a salvo a la inicial. Seguidamente Rondón conectó el batazo ganador ante un lanzamiento del relevista Lisalverto Bonilla (0-1), que cargó con la derrota.



La victoria se la acreditó Ricardo Pinto (1-0), que trabajó dos entradas de un hit, una carrera, un boleto y un ponche.



Fue un duelo de pitcheo que se produjo durante las primeras nueve entradas, encabezadas por sus abridores, el dominicano César Valdez, quien lanzó seis entradas de tres hits y cuatro ponches, así como por Erick Leal de seis episodios, cuatro imparables, un boleto y seis bateadores abanicados.



El triunfo le permite al combinado venezolano igualar en la cima de la tabla de posiciones con México (Cañeros de Los Mochis), ambos con marca de 3-1, mientras que en el segundo lugar se produjo un cuádruple empate con Dominicana, Colombia (Vaqueros de Montería), Curazao (WildCats KJ74) y Panamá (Federales de Chiriquí), todos con registro de 2-2.



Últimos están con 1-3 Puerto Rico (Indios de Mayagüez) y Cuba (Agricultores).



Los Tigres del Licey sostendrán hoy (2:00 p.m.) su quinto partido de la Serie del Caribe cuando enfrenten a Panamá en el Estadio Forúm de la Guaira.



En otros encuentros celebrados ayer, Panamá venció 3-2 a Puerto Rico; Colombia derrotó 6-5 a Curazao, y México se impuso 6-5 a Cuba.