El gerente general del equipo dominicano dijo que el roster preliminar continúa intacto. Alcántara pide lanzar primer juego

Si por algo Nelson Cruz está tranquilo es porque no ha recibido ninguna objeción por parte de los equipos de las Grandes Ligas para que los jugadores dominicanos que en ella militan puedan ver acción en el Clásico Mundial de Béisbol, lo que calificó de “buena noticia”.



“Por el momento no hay restricciones. No nos han parado a nadie”, dijo Cruz, gerente general del seleccionado dominicano. “Sé que ha habido muchas preguntas sobre jugadores que no van a poder participar. Por el momento no tendremos esa restricción oficial, aunque está el caso de Luis (Castillo), cuyo mánager Scott Servais (de los Marineros de Seattle) manifestó su oposición a que lanzara en el Clásico. Yo como mánager, si tengo un jugador de ese calibre, naturalmente expresaría que no lance, pero esa es la situación que tenemos por el momento”, agregó.



Recientemente, Cruz informó que se sometió el roster preliminar de 50 jugadores (que podría ser anunciado esta misma semana) y que será bajado a 35 en enero próximo hasta dar con el oficial que será de 30.



“Estamos optimistas porque ese roster preliminar está intacto. Esperamos en Dios que ninguno de esos jugadores sufra algún tipo de lesión, que los equipos no pongan ningún obstáculo, o que algún jugador llegue al campo de entrenamiento con algún tipo de molestias”, sostuvo. Cruz manifestó que es probable que en el transcurso del camino los equipos coloquen obstáculos y se nieguen a la participación de uno de estos jugadores en esta quinta versión del clásico, en la que República Dominicana estará buscando su segundo título. El único lo conquistaron en 2013 de manera invicta.



Sandy Alcántara, a través del Zoom, dio apertura a la actividad con los medios de comunicación y solicitó ser el abridor del primer partido, mientras que Manny Machado tuvo el cierre de la misma y dijo que era un honor poder vestir nuevamente el uniforme dominicano en el Clásico.



Anuncian los coaches



Cruz informó que el dirigente Rodney Linares se hará acompañar de un equipo de trabajo en el terreno, integrado por Luis Ortiz, que fungirá como coach de bateo; Tony Díaz (de la banca), Ramón Santiago (de tercera), Julio Borbón Jr. (de primera), Wellington Cepeda (de picheo), José Canó (de bullpen) y Frank Valdez (asistente de Ortiz). “Tenemos planes de incluir, si MLB nos da el visto bueno, a dos coaches más y que estaremos anunciando más adelante”, indicó Cruz. Expresó, que para esta nueva versión, el combinado dominicano tendrá en su roster cinco jugadores extras que en torneos anteriores.



El cronograma



Nelson Cruz dio a conocer el calendario de preparación del equipo dominicano que inicia con la celebración de dos partidos de fogueo, el primero el 8 de marzo del próximo año ante los Bravos de Atlanta, mientras que al día siguiente se medirán a los Mellizos de Minnesota. Luego, del 11 al 15 de ese mes, se estarán enfrentando a las selecciones de Venezuela, Puerto Rico, Israel y Nicaragua en la primera fase del torneo, que tendrá como sede el LoanDepot Park de la ciudad de Miami. Estos enfrentamientos corresponden al Grupo D.