Encarnación inaugura complejo de béisbol

Edwin Encarnación siempre añoraba con tener un complejo de béisbol con la finalidad de formar jóvenes integrales en el deporte y en la educación.



“Dios me lo concedió”, dice Encarnación. Ayer, el jugador con 16 años de experiencia en las Grandes Ligas, lo celebró en grande. Y como invitados especiales tuvo al presidente de la República, Luis Abinader, Pedro Martínez, David Ortiz, Octavio Dotel, Gary Sánchez y al ministro de Deportes, Francisco Camacho.

“Siempre soñé con un proyecto como este, de tener una academia para ayudar a esos niños que quieren lograr sus sueños, no solo de ser peloteros, sino educarse académicamente, porque no todos van a llegar, no todos serán peloteros”, señaló Encarnación.

El complejo está ubicado en la comunidad El Toro, municipio San Antonio de Guerra. Fue construido en unos terrenos de 200 tareas (125,760 metros cuadrados) con un costo aproximado de 1.4 millones de dólares. Cuenta con un estadio, caja de bateo, gimnasio, habitación para entrenadores, cocina y dormitorios para 40 personas, entre otras facilidades.

“En principio tenemos unos 18 talentos. Todo es un proceso. Ese crecimiento dependerá de nuestro crecimiento. También tenemos en planes, no muy lejano, expandirnos con otros estadios, la construcción de un mini infield, así como otras áreas para sus preparaciones”, expuso el jugador nativo de La Romana.

Durante el acto, Encarnación le hizo entrega de una camiseta de la academia con el número 1 y el nombre de Abinader al mandatario, en compañía del abogado Guillermo Estrella.

Luego se procedió al corte de la cinta y posteriormente al lanzamiento de la primera bola que estuvo a cargo del presidente Abinader, David Ortiz fungió como bateador de honor y Encarnación de receptor.

Pedro: “Es un buen legado que está dejando”

Pedro Martínez tuvo palabras de elogio para Encarnación durante la apertura de la academia. “Es hermoso ver que los muchachos que están jugando y han jugado están pensando de la manera en que Edwin Encarnación está pensando y eso me alegra muchísimo. Es un buen legado que él está tratando de dejar”, dijo el inmortal de Cooperstown.