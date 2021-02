Grandes Ligas anuncia horarios y fechas destacadas de temporada 2021

Por cuarta temporada consecutiva, todos los equipos de las Grandes Ligas estarán en acción en el día de apertura y por séptimo año, todos los encuentros del día final se jugarán a la misma hora (3 pm ET), anunció el jueves la oficina del comisionado de las ligas mayores (MLB).

La temporada del béisbol estadounidense arrancará el jueves 1 de abril con 15 encuentros, incluyendo cuatro con televisión nacional por ESPN: Los Toronto Blue Jays visitarán a los New York Yankees en el Bronx a la 1:05 pm, los campeones de la última Serie Mundial, Los Angeles Dodgers, contra los Colorado Rockies (4:10 pm), New York Mets en Washington Nationals (7:09 pm) y Chicago White Sox ante Mike Trout y los Los Angeles Angels (10:05 pm) en Anaheim.

En el "Opening Day" también jugarán en la tarde: Cleveland Indians-Detroit Tigers 1:10 pm ET, Baltimore Orioles-Boston Red Sox 2:10 ET, Minnesota Twins-Milwaukee Brewers 2:10 ET, Pittsburgh Pirates-Chicago Cubs 2:20 ET, Atlanta Braves-Philadelphia Phillies 3:05 ET, Arizona Diamondbacks-San Diego Padres 4:10 ET, St Louis Cardinals-Cincinnati Reds 4:10 ET, Texas Rangers-Kansas City Royals 4:10 ET y Tampa Bay Rays-Miami Marlins 4:10 ET.

En la noche chocarán los Houston Astros contra los Oakland Athletics a las 9 pm ET y los Seattle Mariners ante los San Francisco Giants a las 10:10 pm.

En total, ESPN transmitirá siete partidos en la primera semana del torneo, incluyendo el primer choque del "Sunday Night Baseball" el domingo 4 de abril, entre los Angels y los White Sox del inicialista cubano José Abreu, el Jugador Más Valioso de la Liga Americana el año pasado.

Tras una temporada recortada a 60 encuentros por equipo debido a la pandemia del coronavirus, la MLB planea una campaña normal de 162 choques por conjunto. El último día de la serie regular, el domingo 3 de octubre, los 15 encuentros programados, incluyendo 12 entre novenas de la misma división, arrancarán a las 3 pm.

Los nuevos rivales de la División Oeste de la Liga Nacional, Dodgers y Padres, jugarán por primera vez del 16 al 18 de abril en el Petco Park. Los Dodgers visitarán a los Giants en San Francisco por primera vez, del 21 al 23 de mayo. Boston jugará con Mets (27 y 28 de abril en Queens) antes que con Yankees (4-6 de junio en el Bronx).

FECHAS ESPECIALES

Día de Jackie Robinson: Los Dodgers recibirán a los Rockies en la noche en Dodger Stadium el 15 de abril, en el día que conmemora el debut de Jackie Robinson en 1947. Todos los jugadores y personal de los equipos en el campo, usan el número 42 en homenaje a la hazaña de Robinson, quien quebró la barrera racial en Grandes Ligas Ligas hace 74 años.

Juego de Estrellas: Los mejores jugadores de las ligas Americana y Nacional se medirán el martes 13 de julio en el nuevo Truist Park de Atlanta.

MLB at Field of Dreams: Los White Sox jugarán con Yankees el jueves 12 de agosto en Dyersville, Iowa, a las 7:15 pm ET. El choque, que será transmitido por FOX, será el primero de la historia en el estado de Iowa y se celebrará muy cerca del sitio de filmación de la famosa película "Field Of Dreams" de 1989.

Clásico de Pequeñas Ligas: La cuarta versión del Clásico de Pequeñas Ligas, el domingo 22 de agosto, enfrentará a los Indians y en el Historic Bowman Field de Williamsport, PA, hogar de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas.

Mets Vs. Yankees en 11 de septiembre: Los rivales de Nueva York jugarán del 10 al 12 de septiembre en el Citi Field de Queens. Será la primera vez que se miden en el aniversario de los ataques terroristas del 2011. El juego del sábado 11 será nocturno.