Albert Pujols recibe un respaldo de grandes ligas

Pedro, David, Encarnación, Molina, Beltré y Gómez se solidarizan con el criollo tras ser dejado en libertad por los Angelinos

Pedro Martínez fue el primero en mostrar su inconformidad con la manera en cómo los Angelinos de Los Ángeles se desprendieron de Albert Pujols el pasado jueves.

“Albert, sé que como la gloria es para Dios y no propia de los hombres, no me sorprende la forma en que los Angelinos decidieron tratarte a ti y tu legado en este día. Todos los que te conocemos sentimos orgullo de cómo te has manejado y del jugador que eres... uno de los mejores en la historia. Gracias por representarnos de la mejor manera”, escribió el ganador de tres Cy Young en las Grandes Ligas.

A lo expresado por el inmortal de Cooperstown se sumaron otros dominicanos, quienes también utilizaron las redes sociales para mostrarle su respaldo a Pujols, quien se encontraba en su último año de contrato con el equipo de los Angelinos.

David Ortiz fue uno de los que hizo saber su descontento con la decisión de dejar en libertad a Albert. Manifestó, que a pesar de que el béisbol es un negocio, esa no era la manera que Anaheim utilizó para cortar vínculos con el inicialista dominicano.

“Mi hermano eres el mejor de lo mejor. Me duele mucho ver cómo terminaste tu carrera en Anaheim. Sé que esto es un negocio pero alguien como tú merecía lo mejor. Es devastador ver en lo que se ha convertido el béisbol. Es una falta de respeto a un jugador del calibre tuyo. El mejor pelotero dominicano de todos los tiempos, pero eso uno se lo deja a Dios. Bendiciones mi futuro HOF (Salón de la Fama de Cooperstown) 100% unanime….se la bebieron”, escribió Ortiz en su cuenta de Instagram, acompañada de una foto junto a Pujols y Plácido Polanco.

Los Angelinos anunciaron el despido sorpresivo un día después de que Pujols quedara fuera de la alineación en la cuarta derrota seguida del equipo tras mostrar inconformidad con el tiempo de juego irregular que estaba registrando con el equipo en los últimos días.

“No creo que era el mejor trato que ellos (los Angelinos) le pudieran dar a Pujols. Él no se lo merecía y menos un hombre de su calidad, dentro y fuera del terreno. Eso le parte el corazón a cualquiera. No creo que esa decisión venga de él, eso viene de ellos. Ellos no le han dado el trato que él merece durante la temporada”, expresó Edwin Encarnación a través de su cuenta de Instagram (@encadwin).

Yadier Molina, compañero de Albert por ocho temporadas (2004-2011) con los Cardenales de San Luis fue más breve en sus expresiones, pero dejando a relucir su deseos que de esté de vuelta al equipo con el que debutó en las Grandes Ligas el 2 de abril de 2001.

“¿Nos unimos bro?”, preguntó el veterano receptor puertorriqueño en las redes sociales también acompañado de una imagen mientras intercambian camisetas en el regreso de Pujols a San Luis para una serie ante Anaheim en junio de 2019. “Un último baile hermano”, agregó.

Durante su estancia de nueve temporadas con el equipo de los Angelinos, el toletero dominicano conectó 1,180 imparables, 222 de estos cuadrangulares, 783 carreras remolcadas y un promedio de bateo de .256.

“Si hay un pelotero que merece todo el respeto del mundo es Albert Pujols. Lo que le sucedió a Albert fue una falta de respeto y demuestra el lado feo del béisbol. A pesar de todo, él seguirá siendo una leyenda”, manifestó Adrian Beltré.

Pujols devengará la suma de 30 millones de dólares, el último monto de un contrato que firmó con los Angelinos en 2011 por 240 millones de dólares.

“Muy desagradable de la manera en la cual los Angelinos terminaron con una leyenda y líder, no sólo nuestro, sino de la historia de MLB. Dios sabe lo que hace hermano y estamos todos contigo Albert Pujols”, dijo Carlos Gómez.