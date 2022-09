Sandy Alcántara lleva la delantera por el premio Cy Young de la Liga Nacional, pero no es una ventaja tan amplia que le permita tener salidas que no sean de sobrada calidad.



El margen de error es mínimo. Cada apertura de ahora en adelante, como la de esta noche, cuenta. Es hora de sacar lo mejor para el tramo final de la contienda de las Mayores en aras de darle a República Dominicana otro lauro más de esta naturaleza.



El derecho de los Marlins chocará desde las 6:45 con los Filis en Filadelfia, en un encuentro pautado para realizarse en el Citizens Bank Park. Su marca es de 12-7 con un promedio de carreras limpias de 2.36. Es el de más entradas trabajadas en las Mayores con 190 y dos tercios, lo mismo que el de más partidos completos con cuatro. Lleva 170 ponches en sus 27 choques iniciados.



En sus tres últimas presentaciones, tiene foja de 1-2. Fue derrotado por los Dodgers en Los Ángeles, luego los venció en su casa en Miami con un juego completo y viene de caer ante Atlanta.



Su rival anunciado es el diestro Kyle Gibson (9-6, 4.48). Los Filis están en pelea por uno de los comodines de la Liga Nacional.



En buen dominicano, Alcántara, que ayer cumplió 27 años, está llamado a meter el brazo el resto del camino.



No necesariamente completando cada encuentro, una de los puntos dorados que le acompañan, pero sí con ejecuciones que impulsen más sus aspiraciones para el Cy Young, un lauro que en el país han ganado Pedro Martínez (1997-1999 y 2000) y Bartolo Colón (2005).



Para dominar no hay que compilar cifras dobles en ponches ni pretender ir toda la ruta. Será interesante ver cuál será el patrón que elija.



Sus principales rivales son Kyle Wright (Atlanta 17-5, 3.23), Max Fried (también de Atlanta 13-5, 2.48) y Julio Urías (15-7, 2.29), entre otros.



El Cy Young es de Sandy hoy día, pero aún no lo tiene absolutamente en su poder. Cada juego pesa.