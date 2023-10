El serpentinero dominicano de los Marlins de Miami informó, a través de las redes sociales, que se perderá la temporada completa de 2024

Los Marlins de Miami no contarán con uno de sus mejores lanzadores para la temporada 2024. El dominicano Sandy Alcántara tomó sus redes sociales para realizar el anuncio de que durante el día de ayer se sometió a una cirugía para reparar su codo de lanzar y estará perdiéndose la próxima campaña.



“Con gran pesar, quiero que todos sepan que hoy me sometí a una cirugía ‘Tommy John’ y que me perderé la próxima temporada. Lo que más me entristece es la gran fanaticada de los Marlins, que me apoyaron tanto a mí como al equipo este año. El camino hacia los playoffs fue emocionante para todos nosotros”, comienza diciendo el comunicado del jugador.



“Le doy todo a este juego, le doy todo a esta ciudad. Por eso prometo que no me tomaré un día libre para asegurarme de regresar mejor que nunca. Extrañaré lanzar, pero planeo estar con el equipo lo más posible. Estoy seguro de que mis compañeros como Jesús (Luzardo), Eury (Pérez), Edward (Cabrera), (Braxton) Garrett y Trevor mantendrán el fuerte mientras yo esté apoyando desde el dugout. Nada puede quitarme el amor por Miami y los fanáticos de los Marlins”, agregó el dominicano, al tiempo que agradeció al médico que estuvo a cargo de su procedimiento.



El 2023 fue un año complicado para Alcántara, quien en ningún momento se vio como el lanzador dominante de 2022 y dejó de lanzar desde principios del mes de septiembre, tras detectársele una distensión en el músculo flexor de su antebrazo derecho.



Alcántara terminó el año con una marca de siete victorias y doce derrotas, acompañada de una efectividad de 4.14 en 184.2 entradas en las que ponchó a 151 bateadores y otorgó 48 transferencias, en tanto que colocó un promedio de hits y bases por bolas por entrada lanzada (WHIP) de 1.213 y un pitcheo independiente de fildeo (FIP) de 4.03, terminó el año con un ERA+ de 108 en 28 salidas, números que estuvieron completamente por debajo de lo logrado el año anterior.



Votto quiere jugar un año más



Joey Votto cumplió 40 años el mes pasado, pero quiere regresar para una temporada número 18 en las Grandes Ligas en 2024. “Quiero jugar de nuevo… al menos un año más”, dijo durante una aparición ayer en “The Dan Patrick Show”. Votto añadió que quiere permanecer con los Rojos de Cincinnati, pero que considerará jugar en otro lugar si es necesario.



El primera base seis veces All-Star y MVP de la Liga Nacional de 2010 fue una selección de segunda ronda de los Rojos en 2002. Ha bateado .294 con 2,135 hits, 356 jonrones y 1,144 carreras impulsadas en 2,056 juegos desde su debut en 2007 con Cincinnati.