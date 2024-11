Con la presencia del presidente Luis Abinader, la organización de Grandes Ligas, Arizona Diamondbacks, inauguró ayer su nuevo complejo en Las Américas, en la comunidad de Boca Chica.



La nueva Academia de los Diamondbacks tiene la capacidad de albergar a 100 peloteros, además del staff y personal de béisbol. Es la primera academia de MLB en la República Dominicana en contar con iluminación en su terreno principal.



La instalación cuenta con un edificio atlético que incluye gimnasio, vestuarios, área de hidromasaje, sala de entrenamiento, dormitorios para peloteros y staff, comedor, edificio administrativo, vestidores para árbitros, tres campos de juegos y un agility field y un edificio educativo con cuatro aulas donde los jugadores asisten a clases de bachillerato e inglés después de la práctica.



También dispone de áreas especiales para los peloteros en try out, tales como vestuarios y habitaciones diseñadas específicamente para ellos.



Al evento se dieron cita los directivos del equipo de la Liga Nacional, entre ellos el presidente y CEO, Derick Hall; Mike Hazen, vicepresidente ejecutivo; también Cullen Maxey; Junior Noboa, vicepresidente para América Latina y Comisionado Nacional de Béisbol; Mariana Patraca, Manager International Baseball Operations and Scouting; César Gerónimo, Vicepresidente de Scouting y Desarrollo de Jugadores para América Latina.



El evento comenzó con el himno nacional dominicano y luego el de los Estados Unidos; el párroco Fermín de los Santos, bendijo el acto; luego el ministro de Deportes, Kelvin Cruz elogió la obra, que tiene un costo aproximado de unos 20 millones de dólares.



Luego el presidente y CEO del equipo, Derick Hall, en las palabras centrales del acto agradeció al presidente Luis Abinader por el clima de paz que impera en el país con las academias.

Uno de los estadios lleva de nombre Junior Noboa

Durante el acto, se desveló el nombre de uno de los estadios dentro del complejo: Junior Noboa Field. “La verdad es que me han sorprendido con este acto, gracias a los directivos de Arizona por creer en mí, por valorar mi trabajo, al presidente Abinader por creer en la industria del béisbol, gracias de verdad a todos por este bonito gesto, de que un estadio de béisbol lleve mi nombre”, dijo Noboa.