Carlos Castro llegó al torneo de béisbol profesional de Venezuela a dar el “400 por ciento en el terreno de juego”. Y así lo ha estado haciendo con los Tiburones de la Guaira. Sus tres jonrones el pasado sábado lo han evidenciado.



Pero, en ese encuentro, se suscitó una situación con Asdrúbal Cabrera, quien lo golpeó en el rostro mientras celebraba con “bat flip” frente al dugout de Caribes de Anzoátegui tras su tercer palo, lo que sigue generando comentarios en contra del ex jugador de las Grandes Ligas.



Entrevistado por Yancen Pujols para su canal de Youtube, Castro manifestó que ante esa situación vivida, aún continúa en “shock” porque nunca esperó un comportamiento de una persona de la que disfrutó mucho viéndolo por la televisión.



“A mí me trajeron aquí a jugar. No le voy a bajar. No me siento intimidado. No le vamos a bajar te repito. Aquí no hay miedo. La única forma en que yo puedo hacerle a ellos pagar es seguir jugando y pegarle tres (jonrones) más”, expresó el nativo del sector San Carlos de La Romana.



Se mostró sorprendido por la actitud de Cabrera, a quien calificó de persona de mucho talento, veterano y con una carrera de 15 temporadas en las Grandes Ligas. “Lo que nunca me esperé es que me diera ese golpe en la cara, donde yo ni siquiera lo estaba mirando”, expresó.



Agradeció el respaldo dado por todos sus compañeros de equipo, así como de la fanaticada venezolana y dominicana “porque sé que no estoy solo”.



“El primer jonrón no me lo gocé, pero ya el segundo y el tercero si, aunque ya en el segundo me habían comentado de ese tipo comportamiento de ellos (Caribes), que sufren de eso, que le gustan buscar problemas y que no quieren resolver las cosas con un bate y con una pelota, sino de la otra manera. Yo no le voy a bajar. Así es que yo juego”, dijo Castro, quien batea .467 producto de siete hits (incluido un doble y tres jonrones) y siete remolcadas en cinco juegos con los Tiburones.