Carlos Correa se une a lista exclusiva gracias a su nuevo contrato

Una de las grandes piezas que faltaba por concretar su futuro era Carlos Correa. Sin embargo, no pasaron muchas horas de este 14 de diciembre en dicha situación, dado que pactó un megacontrato con San Francisco Giants, asegurando su futuro por varias temporadas en la MLB.

Los de la Bahía no pudieron hacerse con los servicios de Aaron Judge, una de las piezas más cotizadas del mercado, aunque, hicieron lo propio con el boricua, quien también figuraba como el campocorto más querido por todos.

De esta manera, Correa seguirá su carrera en la Liga Nacional dentro de una institución que se está armando para pelear en la División Oeste, sabiendo el poderío que representa ser rival directo de Los Angeles Dodgers y San Diego Padres.

13 temporadas a cambio de $350 millones de dólares ataron a Carlos Correa a San Francisco Giants. Además, hicieron que el boricua entrara en una prestigiosa lista de récords de todos los tiempos en el mejor beisbol del mundo.

El campocorto ahora figura como el cuarto pelotero en firmar el contrato garantizado más largo de toda la historia de la MLB, por detrás de Mike Trout, Mookie Betts y Aaron Judge, además de superar a Francisco Lindor con el pacto más grande para un shortstop.

Fourth-largest guarantee in MLB history for Correa, behind Trout ($426.5M), Betts ($365M) and Judge ($360M). Largest for a shortstop, surpassing Lindor ($341M).