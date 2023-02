El veterano se prepara para la campaña con San Diego, pero desde hace meses asumió una fuerte responsabilidad con la selección quisqueyana

PEORIA, Arizona. En julio pasado, después de pensarlo por varios meses, Nelson Cruz finalmente aceptó la oferta para convertirse en el gerente general de la selección de República Dominicana que disputará el Clásico Mundial de Béisbol 2023. Y no perdió tiempo en empezar a reclutar piezas.



El también dominicano Juan José Soto, entonces compañero de equipo de Cruz en Washington, fue probablemente su primer objetivo.



“Me dijo ahí mismo, ‘Te quiero en el Clásico Mundial de Béisbol’”, contó Soto. “Le dije: ‘Voy con todo’. Le dije que estaba listo”. En los meses que siguieron, Cruz tuvo docenas de esas conversaciones, llamando a jugadores, agentes y técnicos mientras iba armando el roster y el cuerpo técnico del poderoso combinado dominicano. Los frutos de ese trabajo se empezarán a ver pronto. Cruz, en el campamento de los Padres a los 42 años de edad, se desempeñará como jugador y gerente de la novena de Dominicana cuando comience el torneo en marzo.



“Empezamos desde cero”, contó Cruz. “Es mucho trabajo. Pero ya casi terminamos, y ha sido un gran viaje, una gran experiencia. Es algo que, como jugador, no puedes experimentar. Tienes la oportunidad de ver el otro lado del béisbol”.



El roster que armó cuidadosamente Cruz ahora luce como el de un equipo soñado. Cuenta con sus actuales compañeros de equipo Soto, Manny Machado y Jarlin García. También con estrellas como Vladimir Guerrero Jr., Rafael Devers y Julio Rodríguez. Con Sandy Alcántara y Cristian Javier en el montículo, R.D. luce como favorito para ganar el torneo.



“Es una gran responsabilidad”, dijo Cruz. “Como país, eso es lo que amamos. Es parte de nuestra cultura. Está en nuestro ADN. Cada movimiento que haces, todo el país está esperando, viendo lo que está pasando, viendo lo que va a pasar. Definitivamente tienes que estar orgulloso de eso, pero al mismo tiempo trato de ser profesional. Porque yo también soy parte del roster”.



Aclara no es el dirigente



Cruz todavía no está seguro de cuántos turnos al bate tomará con su selección, donde probablemente servirá en un puesto similar a su rol con los Padres.



“Yo no soy el mánager”, recordó. “Veremos qué pasa. Tenemos muchos bateadores buenos. Estoy allí para ayudar de cualquier forma que pueda”.



No, no es el áanager. Pero fue Cruz, después de todo, quien encabezó el proceso de contratación del coach de los Rays, Rodney Linares, para que fuese el timonel de los quisqueyanos.



Los directivos de San Diego no están preocupados con Cruz, incluso si no ve mucha acción en el Clásico. Después de todo, es un veterano con 18 años en las GL. “Vaya forma de tener dos trabajos” dijo el mánager Bob Melvin. “Miren, con su experiencia en el juego, es capaz de manejar ambas cosas. Y ha hecho todo lo que le hemos pedido y hasta más aquí en el campamento”.