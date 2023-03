Superaron a Australia y a Italia. Tendrán que esperar a sus rivales para esa ronda entre los ganadores de Puerto Rico-México y EE. UU.-Venezuela

Puerto Rico chocará con México y Estados Unidos con Venezuela, para definir los rivales de Cuba y Japón en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol, que tendrán lugar en el estadio loan Depot de los Miami Marlins.



El encuentro de cuartos de final entre Puerto Rico y México se jugará hoy y el de Estados Unidos ante Venezuela mañana.



El ganador entre estadounidenses y venezolanos se medirá a Cuba el domingo en la primera semifinal, mientras que quien salga airoso entre boricuas y mexicanos avanzará contra Japón, el lunes, en la segunda semi. Cuba superó 4-3 a Australia, mientras que Japón derrotó 9-3 a Italia.



La gran final de la quinta edición del Clásico se jugará el martes. Todos esos juegos están programados para arrancar a las siete de la noche.



Estados Unidos, el campeón vigente del Clásico Mundial, eliminó a Colombia 3-2 con un gran desempeño del astro Mike Trout, quien bateó de 4-3 y empujó todas las carreras de su equipo, en la última jornada del Grupo C, en Phoenix.



Liderado por el sensacional jugador de dos vías y compañero de Trout en Grandes Ligas, Shohei Ohtani, Japón derrotó el jueves a Italia para convertirse en la única selección que ha alcanzado las semifinales en todos los clásicos. Los nipones conquistaron la corona de campeón en las primeras dos ediciones del torneo, en 2006 y 2009.



Cuba, que incluyó en su roster a peloteros de Grandes Ligas por primera vez en la era moderna, superó a Australia para avanzar a semifinales por segunda ocasión. En el 2006, los cubanos cayeron en la final ante Japón, pero desde entonces no lograron superar la segunda ronda del Clásico Mundial.



Puerto Rico fue subcampeón en el 2013 y 2017, cuando perdió la final ante República Dominicana y Estados Unidos, respectivamente. El “Team Rubio” no contará por el resto del torneo con el estelar cerrador Edwin Díaz, quien se lesionó una rodilla mientras celebraba el triunfo contra los dominicanos el miércoles, en Miami.



Venezuela intentará alcanzar las semifinales por segunda ocasión, luego de haberlo hecho en el 2009, lo que hasta ahora ha sido su mejor desempeño en el campeonato. México, que ganó el Grupo C, nunca ha jugado en semifinales.