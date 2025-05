El dominicano Rafael Devers se ha puesto firme y también ha guardado su guante. No va a jugar en la primera base.



Hablando con los medios por primera vez desde que se anunció que Triston Casas se perdería la temporada tras romperse el tendón rotuliano de la rodilla izquierda y someterse a una cirugía, Devers dijo que se reunió con el jefe de operaciones de béisbol de los Medias Rojas, Craig Breslow, quien le preguntó si cambiaría a la primera base, y el bateador designado dijo que no.



“Tuvieron la conversación conmigo”, comentó Devers. “No creo que, para mí personalmente, sea la mejor decisión después de que me pidieran jugar en una posición diferente. Y apenas llevo dos meses jugando aquí como para que me hagan intentar jugar en otra”.



Después de que el club dijera que Casas estaba fuera por el resto del año, el dirigente puertorriqueño Alex Cora dijo varias veces que no había hablado con Devers sobre un posible movimiento a la inicial. Después de que los Medias Rojas vencieran a los Vigilantes de Texas 5-0 ayer, Devers dijo que el club se acercó a él.



“Fue después de la lesión de Casas… vinieron y hablaron conmigo al respecto”, relató Devers. “Sé que soy un pelotero, pero al mismo tiempo, no pueden esperar que juegue en todas las posiciones existentes. En la pretemporada, hablaron conmigo y básicamente me dijeron que guardara mi guante y que no iba a jugar en ninguna otro puesto que no fuera bateador designado”.



Cuando se le preguntó si había alguna posibilidad de que cambiara de opinión, Devers dijo inmediatamente: “No”.



“No lo creo”, indicó. “Me han dicho que soy un poco testarudo y ya me pidieron que cambiara una vez. Esta vez, no creo que pueda ser tan flexible”.



Devers se fue ayer de 3-2 con un jonrón solitario y dos carreras impulsadas el jueves, elevando su promedio a .383 con cuatro cuadrangulares y 11 carreras impulsadas en sus últimos 12 encuentros.