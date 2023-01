Los Medias Rojas de Boston dieron un golpe fuerte sobre la mesa y al menos en principio, apuntó hacia el hecho de que planean ser competitivos lo antes posible con la extensión contractual de Rafael Devers, la cual iniciará a partir de 2024, atándolo por once años y más de 300 millones de dólares al equipo.



El conjunto ofreció la rueda de prensa para oficializar el acuerdo y en ella hubo tres puntos importantes que rescatar. El primero, el cual fue dejado muy claro por Sam Kennedy, uno de los propietarios del conjunto, y Chaim Bloom, gerente de los Medias Rojas, es que se trató de un gran esfuerzo en conjunto para lograr la firma de Rafael Devers.



El segundo punto es que el equipo se construirá alrededor del jugador y el tercero, este de parte del dominicano, simplemente no se quería ir a ningún otro lugar.



“Boston ha sido el equipo que me ha dado todo, los que me dieron la oportunidad de estar aquí, no quería irme a otro lugar. La agencia libre es un tiempo complicado y por suerte no tuvimos que llegar a eso”, dijo “Carita” Devers.



Como miembro de los Medias Rojas, Devers tiene más de una década dentro de la organización, aunque su debut en MLB se dio en la temporada 2017. Desde entonces, ostenta un promedio de bateo de .283 con OPS de .854, 139 jonrones y 455 remolcadas, siendo considerado uno de los mejores bateadores zurdos de la actualidad.



el dominicano reveló que tuvo plena confianza desde el comienzo en que la negociación se podría cerrar con Boston, al tiempo de dejar claro que está sumamente agradecido con lo que ha hecho la franquicia por él, así como las expectativas que hay en estos momentos.



“Estoy agradecido con Dios, con la gente que me acompañó como mis padres. Gracias a los Medias Rojas y a la Nación Red Sox que me adoptó desde los 16 y que han sido una gran ayuda para traerme hasta donde estoy”, sostuvo Devers.

Una conversación que inició en Rep. Dom.

Fue relevado durante la rueda de prensa que, a mediados de diciembre pasado, los propietarios del equipo viajaron a República Dominicana para reunirse con el jugador. Devers señaló que en ese momento estuvo completamente convencido que se llegaría a un acuerdo. “La conversación en Dominicana fue buena. Compartimos un buen rato y tuvimos una buena conversación”, dijo.