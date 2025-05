El también receptor dominicano Yainer Díaz disparó de cuadrangular en la blanqueada de los Astros sobre los Rojos

El jonrón de 440 pies del dominicano Rafael Devers rompió un empate a uno y Lucas Giolito lanzó hasta la séptima entrada para su primera victoria desde 2023 con resultado 3-1 el domingo de los Medias Rojas de Boston ante los Reales de Kansas City.



Giolito (1-1) permitió dos sencillos y una carrera sucia en seis entradas y 2/3 para obtener su primera victoria con Boston. Se perdió la temporada pasada debido a un desgarro parcial del ligamento del codo, y su última victoria fue para Cleveland el 15 de septiembre de 2023.



Devers — nuevamente como bateador designado dos días después de que el dueño de los Medias Rojas, John Henry, volara a Kansas City para reunirse con el toletero que se niega a jugar en primera base— siguió su actuación de 4-4 del sábado con un monstruoso jonrón. Con un out y un corredor en primera en la sexta entrada, Devers conectó en el primer lanzamiento de Seth Lugo al centro, su séptimo cuadrangular del año.



En la tercera entrada, Giolito lanzó descontroladamente más allá de la tercera base en el toque de bola de Kyle Isbel, al permitir que Drew Waters anotara. Después de eso, enfrentó el mínimo de bateadores.



Los Astros se imponen



El dominicano Ronel Blanco ponchó a 11 bateadores, la mayor cantidad en su carrera, y permitió dos hits y un boleto en ocho entradas en blanco, y su compañero de batería y compatriota Yainer Díaz conectó un jonrón de tres carreras en el tercer inning para liderar a los Astros a una victoria de 6-0 sobre los Rojos la tarde ayer en el Daikin Park.



Los Astros ganaron dos de tres juegos a los Rojos para superar la marca de .500 (20-19), incluyendo victorias por blanqueada el viernes y el domingo.



Blanco (3-3) comenzó el juego con cuatro ponches consecutivos y retiró a 13 de los primeros 14 bateadores de los Rojos que enfrentó. Permitió dobles con un out en el quinto y octavo inning a Spencer Steer y José Trevino, respectivamente. Blanco, quien llegó al juego con una tasa de bases por bolas del 11% que era la séptima peor en la Liga Americana, dio un boleto.



Díaz siguió a un doble con un out del mexicano Isaac Paredes y un sencillo dentro del cuadro de Christian Walker en el tercero conectando un vuelacercas de 392 pies al jardín izquierdo para que Houston tomara ventaja de 3-0. Walker agregó un elevado de sacrificio en el cuarto y un sencillo de dos carreras en el sexto, ambos con las bases llenas.



Los Mets vencen a los Cachorros



El puertorriqueño Francisco Lindor conectó un jonrón que puso a los Mets por delante al inicio de una octava entrada de cuatro carreras. El equipo de Nueva York venció 6-2 a los Cachorros de Chicago para no perder su segunda serie en casa esta temporada.



Lindor rompió un empate 2-2 contra Porter Hodge (2-1) al adelantarse en la cuenta y batear el mismo lanzamiento para una doble matanza en la novena entrada contra Hodge en la derrota del sábado por 6-5.



Mark Vientos conectó un jonrón contra el abridor de Chicago, Matthew Boyd, que le dio la ventaja a los Mets en el sexto inning y añadió un sencillo impulsor en el octavo. Brandon Nimmo amplió la ventaja con un jonrón de dos carreras contra Gavin Hollowell.



La gran entrada le dio a los Mets un récord de 15-4 en casa y ganaron su octava serie en el Citi Field hasta ahora.



Luis Torrens logró un triple impulsor en el segundo inning y salió en el sexto después de ser golpeado debajo del cinturón por una bola de foul de Kyle Tucker.



Yankees amarran serie ante Atléticos



Aaron Judge tuvo cuatro imparables para elevar su promedio de bateo nuevamente por encima de .400 y Ben Rice disparó un grand slam para llevar a los Yankees de Nueva York a una victoria de 12-2 sobre los Atléticos.



Judge bateó un sencillo productor de dos en una segunda entrada de cinco carreras contra su excompañero dominicano Luis Severino (1-4) y añadió hits en sus últimos tres turnos al bate para elevar su promedio de la temporada a .409, el cuarto más alto de la historia para un jugador con al menos 14 jonrones en los primeros 40 juegos de una campaña.



Los Yankees abrieron el juego en la quinta entrada cuando Rice conectó el primer grand slam de su carrera después de que Mitch Spence relevó a un ineficaz Severino. El exabridor de los Yankees tuvo dificultades en la primera apertura de su carrera contra su antiguo equipo, igualando su peor marca con ocho carreras limpias permitidas en más de cuatro entradas.



Ryan Yarbrough (1-0) permitió dos carreras en cinco entradas en su segunda apertura de la temporada para llevarse la victoria. JJ Bleday conectó un jonrón para los Atléticos, que cayeron a 8-13 en casa esta temporada.



Triunfo de Dodgers ante Diamonbacks



Tony Gonsolin lanzó cinco entradas sin permitir carreras y Freddie Freeman conectó un cuadrangular en un día que bateó de 4-4 para llevar a los Dodgers de Los Ángeles a una victoria de 8-1 sobre los Diamondbacks de Arizona.



Mookie Betts también pegó un jonrón para Los Ángeles, quienes lograron 18 hits y rescataron una división de cuatro juegos con sus rivales del Oeste de la Liga Nacional. Con la derrota de San Diego por 9-3 en Colorado, los Dodgers recuperaron el liderazgo de su sector por un juego sobre los Padres.

Gonsolin (2-0), en su tercera apertura después de perderse todo el 2024 tras una cirugía Tommy John, realizó 84 lanzamientos, caminó a dos y ponchó a cuatro.