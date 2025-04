En otro encuentro, Julio Rodríguez disparó su tercer cuadrangular en el revés de Seattle ante San Francisco

Wilyer Abreu conectó un sencillo para impulsar la carrera ganadora en la parte baja de la décima entrada, y los Medias Rojas de Boston remontaron para vencer 5-4 a los Cardenales de San Luis en el primero de una doble cartelera.



El dominicano Rafael Devers conectó su primer jonrón para los Red Sox, quienes ganaron su cuarto partido consecutivo.



Boston había empatado con dos carreras gracias a un hit y cuatro bases por bolas contra el cerrador Ryan Helsley en la novena. Romy González conectó un doble impulsor en la entrada.



El venezolano Pedro Pagés reemplazó al receptor panameño Iván Herrera después de que salió con inflamación en la rodilla izquierda y remolcó tres carreras con dos dobles para los Cardinals.



Aroldis Chapman (2-0) trabajó la décima para llevarse la victoria. El juego fue la reposición de la suspensión por lluvia del sábado.



Castellanos comandó a los Filis



Nick Castellanos pegó un grand slam, y los Filis de Filadelfia remontaron con dos carreras en la séptima entrada para vencer 8-7 a los Dodgers de Los Ángeles.



Los Filis ganaron dos de tres al campeón de la Serie Mundial, los Dodgers, una serie que podría no significar mucho para octubre, pero que le dio un poco de emoción a un fin de semana a principios de abril. El dominicano Teoscar Hernández bateó dos jonrones y tuvo cinco carreras impulsadas para los Dodgers, cuyas únicas dos derrotas esta temporada se dieron en esta serie de tres juegos.



Castellanos conectó el octavo grand slam de su carrera en el primer lanzamiento del relevista Alex Vesia en la tercera entrada. Los Filis anotaron seis veces en la tercera y lideraban 6-4 al entrar en la séptima.



Los Dodgers se adelantaron en una séptima entrada de tres carreras contra el bullpen de Filadelfia.



Mookie Betts conectó un doble impulsor, la quinta carrera impulsada de Hernández llegó con un elevado de sacrificio que empató el juego y Will Smith pegó un doble que golpeó la barda del jardín derecho para una ventaja de 7-6.



Bryson Stott empató el juego 7-7 en la séptima con un sencillo impulsor ante Blake Treinen (0-1) y el panameño Edmundo Sosa llegó a salvo a primera base en una potencial bola de doble play al campocorto que trajo la carrera de la ventaja.



Hernández bateó un jonrón de dos carreras en la primera entrada y su segundo disparo golpeó el poste de faul del jardín derecho en la cuarta para su juego 19 de múltiples jonrones en su carrera. Orion Kerkering (1-0) obtuvo la victoria. José Alvarado trabajó la novena para su segundo salvamento.



Tatis Jr. anotó la carrera de la ventaja



Luis Arráez tuvo cuatro hits, Fernando Tatis Jr. anotó la carrera de la ventaja en la novena entrada cuando el primera base Justin Turner no pudo completar un doble play, y los Padres de San Diego vencieron 8-7 a los Cachorros de Chicago.



Gavin Sheets de los Padres bateó un sencillo ante Porter Hodge para empatar el juego en la octava.



Jackson Merrill disparó un jonrón para los Padres, que habían perdido dos seguidos después de comenzar la temporada con siete victorias consecutivas, el mejor inicio en la historia de la franquicia. Kyle Tucker pegó un jonrón e impulsó tres carreras y Nico Hoerner añadió tres imparables para los Cachorros, cuya racha de cinco victorias consecutivas terminó.



San Francisco se impuso



El dominicano Julio Rodríguez disparó su tercer jonrón de la temporada en el revés de los Marineros de Seattle ante los Gigantes de San Francisco 5-4. Víctor Robles se fue de 5-2 con una carrera anotada por Seattle.