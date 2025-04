El designado también remolcó una carrera en la victoria de los Medias Rojas sobre Orioles. En otro juego, Oneil Cruz pegó jonrón

Finalmente, Rafael Devers puede dar un suspiro de alivio. Para alegría de los fieles seguidores de Boston presentes en Camden Yards la noche de ayer, la racha de Devers sin hits ha llegado a su fin. También lo hizo la racha de derrotas de los Medias Rojas, luego de que Boston se impusiera 3-0 sobre Baltimore gracias a ocho entradas dominantes en blanco de Garrett Crochet, que acaba de firmar una extensión de contrato con los Patirrojos.



Después de comenzar la temporada de 0-21, el dominicano finalmente consiguió su primer hit del 2025. Llega tras un inicio históricamente complicado: sus 15 ponches en los primeros cinco juegos marcaron un récord, al fin y al cabo.



Devers recibió una ovación de pie mientras se paraba en la segunda base, sacudiéndose el polvo.

Acababa de conectar su primer imparable: un doble impulsor al jardín derecho que le dio a los Medias Rojas una ventaja de 3-0 en la quinta entrada. Luego lo seguiría con un sencillo en el octavo inning.



Era justo como lo habrían planeado los dioses del béisbol. Devers, quien se había ido de 16-6 de por vida contra el abridor de los Orioles, Zach Eflin, logró contacto en sus dos primeros turnos al bate: un elevado en territorio de foul en la primera entrada y un rodado a la inicial en la tercera.



Luego, llegó la quinta entrada. Devers se paró en el plato con dos outs, Kristian Campbell en segunda base tras firmar recientemente una extensión de contrato por ocho años, y el curazoleñoCeddanne Rafaela en primera. Devers dejó pasar los primeros tres lanzamientos que vio — una bola, un strike cantado y otra bola, todos arriba y afuera — antes de recibir un pitcheo con el que podía hacer daño. Y no lo desaprovechó.



Devers haló la curva de 78.6 mph que Eflin dejó baja y al centro, enviándola al jardín derecho a 109.5 mph de velocidad de salida. Mientras Campbell se lanzaba hacia el plato, Devers corrió a la inicial y, al ver que Tyler O’Neill tardaba en recuperar la bola en el jardín derecho, aceleró hacia la intermedia, deslizándose a salvo. El alivio era tan evidente en su rostro como entre los fanáticos que lo ovacionaron con entusiasmo.



Aunque ha sido un comienzo de temporada difícil para Devers, su confianza en sus habilidades nunca ha flaqueado. Tampoco la fe de los Red Sox en él. Sabían que los hits llegarían; el propio mánager de Boston, el boricua Alex Cora, lo dijo tras el primer juego de la serie el lunes. Ahora, el enfoque está en el resto de la temporada y en los hits que aún están por venir, con el número 1 y 2 ya en los registros.



Los Piratas ganan



Paul Skenes necesitó casi tres entradas para calentarse, luego ponchó a seis en siete entradas y los Piratas de Pittsburgh vencieron 4-2 a los Rays de Tampa Bay en el George M. Steinbrenner Field. El dominicano Oneil Cruz conectó su segundo jonrón de la temporada y remolcó otra carrera para darle a Skenes, el Novato del Año de la Liga Nacional 2024, su primera victoria de 2025.



El derecho de 22 años no otorgó bases por bolas y estaba en el montículo cuando los Rays anotaron una carrera sucia en la sexta entrada. Un error de lanzamiento de Isaiah Kiner-Falefa tras un rodado de Jonn DeLuca permitió a los Rays su único corredor en posición de anotar contra Skenes. Anotó mediante el rodado de Brandon Lowe. Skenes generó 13 swings fallidos, pero no ponchó a su primer bateador hasta la tercera entrada, algo inédito en su carrera.



Ryan Pepiot lanzó cinco entradas para los Rays, permitiendo dos carreras con cinco hits, ponchando a tres y otorgando tres bases por bolas. Con un out en la parte alta de la quinta, Cruz conectó un cambio de velocidad de Pepiot. La pelota viajó 391 pies hacia el jardín izquierdo-central para darle a los Piratas una ventaja de dos carreras. Fue la primera vez en su carrera que Skenes completó las primeras dos entradas de un juego sin registrar un ponche. Su primer ponche llegó con dos outs en la tercera entrada cuando sacó a Lowe con tres lanzamientos.



Valdez cae ante los Gigantes



Wilmer Flores volvió a batear un jonrón, mientras que Luis Matos y LaMonte Wade Jr. también se fueron profundo para llevar a los Gigantes de San Francisco a una victoria de 6-3 sobre los Astros de Houston, completando una barrida de tres juegos.



Es el cuarto jonrón de la temporada para el venezolano Flores, quien solo conectó cuatro en 71 juegos la campaña pasada. Estaba empatado con Aaron Judge, Kyle Tucker y Seiya Suzuki como la segunda mayor cantidad en las mayores al comenzar los juegos por la noche.



Flores inició las cosas con su batazo de dos carreras a las gradas del jardín izquierdo ante el dominicano Framber Valdez (1-1) con un out en la primera entrada. Matos puso la pizarra 3-0 con su batazo al jardín central para comenzar la segunda.



El boricua Heliot Ramos conectó un doble con un out en la entrada para extender su racha con extra base a seis juegos para comenzar la temporada, empatando a Felipe Alou (1963) con la seguidilla más larga de este tipo en la historia de la franquicia. El doble impulsó dos carreras para aumentar la ventaja a 5-0.



El dominicano Jeremy Peña recibió una base por bolas y robó la segunda base con dos outs en la segunda antes de anotar con un sencillo al jardín central de Zach Dezenzo para reducir la diferencia a 5-1. Valdez permitió cuatro hits y cinco carreras con nueve ponches en cinco entradas después de lanzar siete entradas sin permitir carreras en el día inaugural.



San Diego sigue invicto



Jackson Merrill conectó un jonrón de dos carreras unas horas después de concretar un contrato por nueve años y 135 millones de dólares con los Padres de San Diego, que vencieron 5-2 a los Guardianes de Cleveland para comenzar una campaña con foja de 7-0, algo inédito en las 57 temporadas de la franquicia.



El dominicano Fernando Tatis Jr. corrió a home en la parte final de un doble robo para abrir la pizarra en una tercera entrada de cuatro carreras por los Padres, cuyo mejor inicio anterior había sido de 4-0 en 1984, cuando llegaron a su primera Serie Mundial. El buen comienzo de los Padres incluye barridas ante equipos que avanzaron a los playoffs del año pasado. Antes de llevarse tres frente a los Guardianes, los Padres barrieron una serie de cuatro juegos contra los Bravos de Atlanta en una repetición de su Serie Divisional de la Liga Nacional.