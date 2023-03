El ganador de este importante encuentro se convertirá en el rival de Cuba en las semifinales del Clásico

Venezuela le entregó a Martín Pérez la responsabilidad de abrir el primer juego del Clásico Mundial contra la poderosa República Dominicana. Una semana después, al zurdo de los Vigilantes de Texas le tocará fajarse contra otro gigante.



Aunque el mánager de Venezuela, Omar López, había dicho el jueves que no estaba listo para anunciar su abridor contra Estados Unidos y que el día adicional de descanso le permitiría la posibilidad de “manipular” el orden de su rotación, Venezuela anunció en un comunicado de prensa que Pérez sería el abridor contra los Estados Unidos el sábado a las de la noche en el loanDepot Park.



Mark DeRosa, mánager del Team USA, nombró al veterano derecho Lance Lynn como su carta de apertura.



Venezuela practicó ayer a puertas cerradas, por lo que López no tuvo oportunidades para explicar el razonamiento para elegir a Pérez, y no a uno de los dos abridores derechos que también tenía disponibles, Pablo López y Luis García.



En su duelo del Grupo C ante el zurdo Patrick Sandoval y México, DeRosa alineó a siete derechos. Y los dos bateadores siniestros que abrieron en el lineup – Kyle Tucker y Jeff McNeil – fueron séptimo y noveno, respectivamente. Sandoval lanzó tres innings de una carrera ese día y se llevó la victoria en el triunfo de México 11-5.



Dos scouts que trabajan para equipos de Grandes Ligas y vieron a Estados Unidos durante la primera ronda en Phoenix, coincidieron en que tenía sentido usar el sábado a Pérez, un pitcher que contra derechos trabaja principalmente ubicando su sinker y su cambio en la esquina de afuera, complementándolos con una recta cortada que es capaz de tirar en ambas esquinas.



“La clave es que sea agresivo, atacar con el cutter y arrancarles arriba en la cuenta, para después usar el cambio y el sinker”, dijo uno de los scouts.



Pérez trabajó 3.1 entradas ante R.D., en las que permitió cuatro hits y una carrera limpia, con dos ponches y cuatro boletos. Tuvo corredores en base en los cuatro innings que inició, pero siempre encontró la forma de minimizar el daño. Ese día fue relevado por García, quien ponchó a siete en tres innings en blanco.



Viniendo de la mejor temporada de su carrera (EFE de 2.89, 191.1 IP), que incluyó un viaje a su primer Juego de Estrellas, Pérez aseguró el viernes que piensa ir con la misma actitud que enfrentó a Dominicana: no fijarse en los nombres y apostar a sus virtudes como lanzador.



“Hay que tener el mismo plan que hemos tenido todos los pitchers, que es atacar a los bateadores, tratar de no darle mucho crédito a ellos”, dijo Pérez en declaraciones difundidas por la Federación Venezolana de Béisbol.

Lance Lynn tendrá una gran responsabilidad

Lance Lynn, de 35 años, inició el tercer cotejo de Estados Unidos el lunes ante Canadá. Tiró cinco actos, le dieron dos imparables, permitió una carrera, no dio boletos y ponchó a seis. Es un veterano de 11 campañas en las Mayores que viene de dejar efectividad de 3.99 en el 2022.

Lynn es un lanzador de rectas. Usa principalmente una bola rápida de cuatro costuras (45.5% de los pitcheos que hace), pero también tira recta cortada (24.3%) y sinker (12.9%). Y por encima de todos, es un pitcher que ataca la zona.