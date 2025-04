En la jornada de ayer, Rodríguez y Adames remolcaron una carrera cada uno para los Marineros de Seattle y Gigantes de San Francisco

Bobby Witt Jr. extendió su racha de hits a un récord personal de 16 juegos con un sencillo impulsor en la quinta entrada, y los Reales de Kansas City vencieron 6-2 ayer a los Rockies de Colorado para completar una doble cartelera y barrer la serie.



El venezolano Salvador Pérez tuvo tres hits y un par de carreras impulsadas, después de que en el primer juego del día igualmente empujó un par de carreras. Vinnie Pasquantino, Michael Massey y Drew Waters también remolcaron carreras, ayudando a los Reales a ganar su cuarto juego consecutivo tras una racha de seis derrotas.



Michael Lorenzen (2-3) permitió una carrera con cinco hits y tres bases por bolas en seis entradas para Kansas City, ponchando a siete en el encuentro de la noche. Chase Dollander, la novena selección general en el draft de 2023, continuó experimentando dolores de crecimiento como novato para Colorado. Dollander (1-3) permitió cinco carreras con siete hits y dos bases por bolas antes de salir con dos outs en la quinta entrada.



Horas antes, Kyle Isbel impulsó tres carreras, dos de ellas con un sencillo que puso a su equipo por delante en la quinta entrada, y el bullpen de Kansas City lanzó seis entradas sin permitir carreras para ayudar a los Reales a remontar y lograr una victoria de 7-4 sobre los Rockies de Colorado. Kansas City venció a los Rockies en extra innings el martes por la noche. El juego del miércoles fue suspendido por lluvia, lo que propició una doble cartelera.



Cole Ragans duró solo tres entradas y 62 lanzamientos para Kansas City antes de salir con una tensión en la ingle. Pero el bullpen del estelar zurdo lo respaldó. El venezolano Ángel Zerpa (1-0) y el dominicano Steven Cruz lanzaron dos entradas sin permitir carreras cada uno, Lucas Erceg pasó sin problemas por la octava, y el dominicano Carlos Estévez manejó la novena para su sexto salvamento.



Colorado (4-19) ha tenido el peor inicio en la historia de la franquicia, y ha perdido 12 juegos consecutivos como visitante —uno menos que el récord del club— desde que venció a los Rays el 29 de marzo en su serie inaugural de la temporada.



Doval salva las 3 victorias de S.F.



Oficialmente, Ryan Walker sigue siendo el cerrador de los Gigantes. Pero su cargo puede estar en peligro tras el reciente repunte de Camilo Doval.



Con Walker no disponible, el dominicano Doval salvó su segundo encuentro en dos días al cerrar la victoria remontando de los Gigantes por 6-5 sobre los Cerveceros en el Oracle Park.



Después de que los Gigantes tomaron la delantera con el elevado de sacrificio del excervecero Willy Adames en la parte baja del octavo inning, el mánager Bob Melvin una vez más le entregó la bola a Doval, quien también “salvó” a Walker al dejar la carrera del empate varada en segunda base en la victoria del miércoles por 4-2.



Doval tuvo un comienzo tambaleante después de otorgar una base por bolas con cuatro lanzamientos a Caleb Durbin para abrir el noveno y ponerse atrás 2-0 en la cuenta contra el siguiente bateador, pero el dominicano Adames y el antesalista Matt Chapman ayudaron a calmarlo en una breve visita al montículo. Doval retiró a Brice Turang y Sal Frelick antes de permitir un sencillo con dos outs a Christian Yelich, pero logró que Rhys Hoskins fallara con un elevado para obtener su quinto rescate de la temporada. Doval cerró cada una de las tres victorias de los Gigantes durante esta serie de cuatro juegos, pero Melvin dijo que el club no ha perdido la fe en Walker y se espera que reciba la próxima oportunidad de salvado.



Baltimore detiene racha de derrotas



Cade Povich limitó a Washington a una carrera en seis entradas y dos tercios, Ryan O’Hearn y Cedric Mullins batearon sencillos remolcadores en la quinta y los Orioles de Baltimore vencieron 2-1 a los Nacionales para poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas.



Povich (1-2) permitió cuatro hits. El zurdo ponchó a cinco y dio una base por bolas.Mullins ha bateado con éxito en seis juegos consecutivos y ha conseguido siete hits en ese lapso. O’Hearn puso fin a una racha de 8-0.



Después de que Nasim Núñez llegó a tercera base en la novena para los Nacionales, Félix Bautista logró que Amed Rosario bateara un rodado al campocorto Gunnar Henderson para su tercer salvamento. Los Orioles tienen un récord de 1-12 esta temporada cuando anotan tres o menos carreras.



Woo le gana duelo a Crochet



Bryan Woo dispersó tres hits en seis entradas, y los Marineros de Seattle sacudieron al as de los Medias Rojas Garrett Crochet con cuatro carreras en las dos primeras entradas para vencer 4-3 a Boston y llevarse la serie de tres juegos. El dominicano Julio Rodríguez remolcó una carrera por los Marineros, que lograron su segunda victoria de manera consecutiva.