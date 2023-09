Brooks Robinson, antesalista miembro del Salón de la Fama cuyo vistoso desempeño con el guante y su estilo desenfadado lo volvieron uno de los deportistas más queridos y exitosos en la historia de Baltimore, falleció ayer. Tenía 86 años.



Los Orioles de Baltimore anunciaron el deceso mediante un comunicado conjunto con la familia Robinson. El comunicado no mencionó las circunstancias en las que falleció el expelotero. Antes del juego entre los Orioles y los Nacionales de Washington, se guardó un minuto de silencio. Los equipos formaron fila frente a sus cuevas para rendir un homenaje a Robinson.



También antes del encuentro, los fanáticos se reunieron en torno de la estatua de bronce de Robinson, dentro de Camden Yards. “Gran pelotero, gran tipo dentro y fuera del terreno”, dijo Jim Palmer, otro exjugador de los Orioles de Baltimore y miembro del Salón de la Fama, rebasado por la emoción. “Fue respetuoso y cortés. Y uno no conoce a muchos tipos así. Brooks era una persona genuina. No fingía”.