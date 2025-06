Bo Bichette y Addison Barger conectaron jonrones consecutivos contra Shelby Miller en la novena entrada, y los Azulejos de Toronto se recuperaron para superar 5-4 a los Diamondbacks de Arizona.



Jeff Hoffman (6-2) lanzó una entrada para llevarse la victoria. Toronto rompió una racha de tres derrotas consecutivas. Toronto estaba abajo por 4-3 al llegar al último episodio con un out, antes de que Bichette empatara con un batazo al jardín izquierdo, su noveno jonrón de la temporada.



Barger siguió con el batazo del triunfo, por el jardín derecho, para llegar a ocho vuelacercas.



Para Miller (3-2), el salvamento fallido fue su cuarto en 11 oportunidades. El dominicano Vladimir Guerrero Jr. conectó su noveno jonrón de la temporada y remolcó tres carreras por los Azulejos, quienes fueron barridos en Filadelfia durante el fin de semana.



Los Diamondbacks llegaron al duelo tras ganar cinco de seis. Arizona no logró conectar un jonrón por primera vez en 11 juegos.



Otra blanqueada para los Yankees



Kyle Hendricks y tres relevistas se combinaron para lanzar pelota de cuatro hits y los Angelinos de Los Ángeles derrotaron 4-0 a los Yankees de Nueva York, que están en mala racha, para propinarles su tercera blanqueada consecutiva.



El mánager de Nueva York, Aaron Boone, hizo ajustes a su alineación (puso al novato Jasson Domínguez en primer lugar y relegó a Paul Goldschmidt al sexto), pero no dio resultados para los Yankees, que se fueron de 10-0 con corredores en base y sólo consiguieron tres en segunda base. Aaron Judge se fue de 4-0 con tres ponches y recibió abucheos tras ponches en la sexta y la octava entrada. Lleva 2 de 19 con 12 ponches en sus últimos cinco juegos.



Los Yankees, que no han anotado en 29 entradas desde la novena entrada de una derrota por 4-3 en Boston el sábado, fueron blanqueados por última vez en tres juegos consecutivos del 22 al 24 de septiembre de 2016. Nunca han sido blanqueados en cuatro juegos consecutivos.



Pérez la sacó por Detroit



Javier Báez conectó dos de los cuatro jonrones de los Tigres de Detroit, quienes doblegaron 7-3 a los Piratas de Pittsburgh.



El boricua bateó vuelacercas en solitario en la quinta y séptima entradas, durante el día en que cumplió diez años de servicio en las Grandes Ligas.



El dominicano Wenceel Pérez y Riley Greene también conectaron jonrones para Detroit.Casey Mize (7-2) obtuvo la victoria, permitiendo tres carreras —dos limpias— y cinco hits durante seis entradas. Ponchó a cuatro sin otorgar bases por bolas.