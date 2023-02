El joven toletero de los Medias Blancas espera tener una campaña de 2023 libre de lesiones. El criollo buscará ser el titular del jardín derecho

GLENDALE, Arizona. Eloy Jiménez sabe dar una sorpresa.



El bateador designado y jardinero de los White Sox le prometió algo especial a los reporteros durante una llamada de Zoom el 23 de enero, cuando se le preguntó sobre su programa invernal de acondicionamiento. En su primera reunión con los Medios en los entrenamientos, un Jiménez más esbelto dijo que perdió entre 25 y 30 libras desde que terminó la campaña del 2022.



“Estoy aquí”, dijo un Jiménez sonriente, señalando a sí mismo. “Esta es la sorpresa. “Quise hacerlo porque así estaba en ligas menores y tuve éxito. Entonces, ¿por qué no hacerlo aquí? El beneficio es que soy más veloz, puedo correr más rápido y me siento bien”.



Jiménez siempre ha trabajado duro, pero un cambio de dieta hizo la diferencia. Renunció a la carne roja, lo que dice fue el parte más difícil de la modificación, para comer más pollo y salmón.



El cambio también le ha hecho posible que Jiménez tenga una oportunidad legítima de jugar en el jardín derecho, la posición defensiva a la que se trasladaría ahora que Andrew Benintendi está firme en el bosque izquierdo.



Los White Sox son mejor equipo cuando Jiménez funge como bateador designado, pero el mánager Pedro Grifol agradece que el dominicano de 26 años no esté enfocado solamente en el bateo a estas alturas de su carrera.



“¿Por qué no comprometerte y competir por un puesto en los jardines? Me encanta”, dijo Grifol. “Es una pieza clave de nuestra alineación, por supuesto. Pero ¿por qué no habrías de prepararte y salir y competir por un rol defensivo? Yo haría lo mismo si estuviera en sus zapatos. Quiero que lo haga. Quiero que salga con hambre y compita por el puesto en el jardín derecho”.



No le gusta ser designado



“Sí, estábamos hablando y [Grifol] dijo, ‘Te voy a poner allí. Dame lo mejor de ti’”, dijo Jiménez. “Esto voy a hacer. Voy a tratar de quedarme ahí porque todo el mundo aquí sabe que no me gusta ser BD. Voy a trabajar para ser jardinero”.



Estar más delgado no solamente ayuda a Eloy Jiménez defensivamente, sino en el plato.



“Siento que le doy a la bola con menos movimiento”, dijo el quisqueyano.



“A veces, cuando tenía peso de más, tanto que apurarme más. Ahora mismo, me siento mejor que no tengo que apurarme por nada.



“Si estoy saludable, sé que puedo hacer cualquier cosa. Trato de mejorar todos los días. No tengo expectativas. Sé que soy bueno, así que si estoy saludable, eso es lo principal”.